Expertos de la OMS lanzan nuevas alertas por la viruela del mono

El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre Inmunización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó hoy la vacunación preventiva para los grupos con "alto riesgo de exposición" a la viruela del mono, enfatizó la necesidad de "mejorar la cobertura de rutina de la vacunación contra la poliomielitis" frente al aumento de casos en distintas regiones del mundo y reiteró la necesidad de aplicar los refuerzos contra la covid-19.



Las recomendaciones son resultado de la reunión que el SAGE mantuvo del 3 al 6 de octubre en la que revisó una variedad de cuestiones que incluyeron las vacunas contra covid-19 que contienen variantes, la guía provisional sobre la inmunización contra la viruela símica, las vacunas candidatas contra el virus sincitial respiratorio, la Agenda de Inmunización 2030 y la erradicación de la poliomielitis.



Además, el Comité también recibió información sobre el brote por el virus de ébola de Sudán en Uganda, las posibles vacunas y el ensayo de vacunación propuesto.



En relación a la viruela del mono, el grupo de expertos "recomendó la vacunación preventiva primaria (antes de la exposición) para los grupos con alto riesgo de exposición".





"El grupo con mayor riesgo de exposición en el brote actual es gay, bisexual u otros hombres que tienen sexo con hombres con múltiples parejas sexuales. Otros en riesgo incluyen personas con múltiples parejas sexuales ocasionales; trabajadoras sexuales; trabajadores de la salud en riesgo repetido de exposición; personal de laboratorio que trabaja con ortopoxvirus; personal de laboratorio clínico y de atención médica que realiza pruebas de diagnóstico y personal de respuesta a brotes", se indicó.



Asimismo, aseguraron que "el nivel de riesgo de infección puede usarse para priorizar en caso de suministro limitado de vacunas".



Además, recomendó "la vacunación post-exposición (PEPV) para los contactos cercanos de los casos, idealmente dentro de los cuatro días de la primera exposición y hasta 14 días en ausencia de síntomas".



En relación a qué tipo de vacunas, señaló que para adultos sanos, cualquiera de las tres vacunas disponibles es apropiada y para quienes las vacunas replicantes o mínimamente replicantes están contraindicadas, se deben usar vacunas no replicantes.



El SAGE enfatizó que "se ha descuidado la investigación sobre la viruela del simio en los países previamente afectados" y recomendó generar "evidencia sobre la epidemiología y la situación epizoonótica de la enfermedad y la relación con los vectores animales".



Respecto de la polio, los expertos expresaron su preocupación "por la circulación renovada del poliovirus salvaje 1 (WPV1) en Pakistán; y sobre las continuas detecciones de WPV1 en el sureste de África" y por "la transmisión continua del poliovirus derivado de la vacuna tipo 2 (VDPV2), particularmente en la región africana y en Yemen, así como detecciones en Nueva York, Londres y Jerusalén".



En este contexto, hizo hincapié en la necesidad de "aumentar los esfuerzos para mejorar la cobertura de rutina de la vacunación" contra esta enfermedad.



En referencia a Covid-19, señaló que "lograr tasas altas y equitativas de vacunación primaria en serie con vacunas con cepas ancestrales sigue siendo la máxima prioridad de salud pública".



Sobre las cuatro vacunas bivalentes de ARNm que contienen variantes que incluyen BA.1 o BA. 4-5 en combinación con el virus ancestral informó que fueron autorizadas para su uso como dosis de refuerzo, pero advirtió que todavía no hay datos suficientes para que se haga una recomendación preferencial sobre las que ya se venían aplicando (con virus ancestrales).



Respecto del Virus Respiratorio Sincitial (RSV), analizó resultados de ensayos de nuevas vacunas pero advirtió la necesidad de más datos en países de ingresos bajos y medios para comprender "todo el potencial de salud pública de estas vacunas".



Finalmente, sobre el brote en curso del virus del ébola de Sudán en Uganda, informó que al 6 de octubre hay 44 casos confirmados, 20 casos sospechosos y 10 muertes notificadas en cinco distritos de ese país e indicó que las vacunas contra el virus del ébola de Zaire (en referencia al país africano actualmente denominado República Democrática del Congo) no ofrecen protección cruzada contra el de Sudán, para el cual hay todavía seis vacunas candidatas en desarrollo.