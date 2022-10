Cómo comer rico, saludable y sin culpas tras romper la dieta

Después del fin de semana extra largo en donde, posiblemente, se ha roto el plan nutricional, la columnista de MDZ Radio y licenciada en nutrición, Agustina Zucarello, detalló su método alimenticio para no sentir culpa tras estas mini vacaciones alimenticias. La especialista argumentó que “lo más importante de un plan alimenticio es poder disfrutar del placer de comer, porque es totalmente sano salirse a veces de la rutina estricta y tomarse una mini vacaciones”.

“No hay que perder el gusto y el placer de comer, pero no significa que el permitido de las minis vacaciones después no hagamos nada al respecto. Lo más importante de los planes alimenticios es la persistencia de volver y es la clave para conseguir algún tipo de metas y objetivos en nuestra vidas. Por eso es importante volver a lo que me dijo la nutricionista”, sostuvo.

Para retomar el plan alimenticio, Zuccarello recomendó equilibrar las comidas para hacer memoria de lo que hemos comido en el fin de semana. “Esto nos ayudará a salir del plan, pero sin salirnos del método. Se llama nutrición consciente y nos permite saber en que nos hemos pasado como por ejemplo: el consumo excesivo de azúcares, grasas y alcohol”, indicó.

Además, agregó que el segundo paso es darse cuenta qué nutrientes están haciendo falta en la alimentación. “Esto nos permite ver lo que no hemos comido en esas vacaciones para luego compensarlo en la semana por medio de la alimentación de verduras y frutas”, comentó.

Para equilibrar la balanza: platos saludables con muchos vegetales

No vivir de ensaladas verdes

Para la nutricionista, la idea no es vivir solamente de ensaladas verdes. “Les recomiendo una buena base de hojas verdes (lechuga, espinaca fresca, rúcula, repollo, kale) combinadas con tomate, cebolla, zanahoria o remolacha rallada, si quieren ponerse más gourmet le pueden agregar hongos, palmitos o alguna fruta para que darle el toque agridulce. Por ejemplo: peras, manzana y frutillas”, recomendó.

Platos de mayor elaboración: salteado wok de vegetales

Según Zuccarello, la clave está en darle mucho color y sabor a los platos para que las comidas queden ricas. "La idea es que no tenga que desperdiciar sus alimentos que están a punto de echarse a perder y lo mismo ocurre con las ensaladas. Se le deben agregar sabor para poder comer rico y podemos sumarle a nuestros platos pedacitos o trocitos de alguna carne o huevo", concluyó.