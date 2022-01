El barbijo es obligatorio al aire libre en este destino: cómo se comportan los turistas

El uso del barbijo tanto en un ámbito cerrado como en la vía pública, sigue siendo una de las principales disposiciones obligatorias en la provincia de Córdoba y las autoridades han reforzado el pedido de cumplimiento de la norma sobre todo ahora que estamos atravesando la tercera ola de coronavirus.

A pesar del sostenido crecimiento de casos, que se refleja en un alza en los contagios y con el porcentaje de las camas criticas en aumento, el uso del barbijo sigue siendo parcial.

Los balnearios de las distintas ciudades del Valle de Punilla y sus calles céntricas, lideran el ranking de los lugares más visitados por los turistas. Allí los protocolos vigentes se cumplen a medias o casi nada.

El relajamiento en todos sus sentidos, se da sobre todo en las playas donde el calor sofocante, pareciera hacer olvidar a los visitantes que el uso del barbijo es obligatorio.

En estos sitios nadie lo usa, como tampoco se mantiene la distancia que se requiere. Algunas personas consultadas señalaron que no lo utilizan porque tienen calor y se meten al agua, o no pueden tomar sol con el tapaboca.

A pesar de la suba de casos, son muy pocos los turistas de Carlos Paz y alrededores que respetan los protocolos sanitarios

Otros lo atribuyen a que están al aire libre y “que no pasa nada si no lo tenemos, no nos contagiamos” y también hasta dijeron: “Estoy vacunado”.

Sin embargo, hay que resaltar que quienes marcan la diferencia, son los vendedores ambulantes y algunos guardavidas. Ellos están con su barbijo como lo señala el protocolo. Uno de ellos contó que lo usan porque no quieren enfermarse, tener que aislarse y perder días de trabajo en la temporada, que es cuando hacen una diferencia económica.

Otro de los lugares más concurridos cuando cae la tarde, es el centro de la ciudad en Carlos Paz. Ni hablar en horas de la noche, que es cuando la mayoría de las personas que estaban en los tantos balnearios que hay distribuidos a lo largo de Carlos Paz y alrededores, se vuelca a esta zona en busca de diversión o de la gastronomía que se ofrece.

La calle que se transforma en peatonal, se convierte en una verdadera marea de personas paseando, buscando precios o mirando a los artistas callejeros que ofrecen sus habilidades. Allí, la mayoría de los transeúntes usan barbijo.

Dentro de esta población se presentan ciertas curiosidades como personas de un mismo grupo familiar o de amigos, que se los ve a algunos usando y otros no. Una postal ya clásica es la mala utilización del tapaboca: por debajo de la nariz o casi llegando a la pera. Pero también están aquellos que no quieren correr ningún riesgo y utilizan doble barbijo.

Hay un alto porcentaje que directamente no lo utiliza y el justificativo es que están al aire libre y no corren peligro porque ya tuvieron covid o tienen dos dosis colocadas. Mayormente quienes no lo tienen colocado, son los jóvenes.

Por otra parte, hay que destacar que la mayoría de los empleados de comercios ubicados en la peatonal utilizan el barbijo, no así los tarjeteros de boliches.

Cada uno maneja su propio manual de prevención y de acuerdo a los lugares y el horario del día, se usa o no.

Igualmente aquí la disposición que establece mantener distancia de dos metros, tampoco rige.