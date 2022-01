Te proponemos un nuevo desafío: ¿Qué dice el dibujo?

En este primer sábado de 2022, traemos una nueva ilustración de Andrés Hughes. El artista, que tiene una serie de obras dedicada a los argentinismos, nos propone adivinar qué expresión esconde el dibujo.

Te invitamos a ser parte de este nuevo reto MDZ: adivinar el argentinismo en cuestión y contarnos cuándo fue la última vez que lo usaste. ¿Te animás a jugar?

Si te estás preguntando a qué nos referimos cuando hablamos de argentinismos, te contamos que nos coincidimos con definición de la Real Academia Española la idea de que este vocablo refiere a palabras o frases que son típicas de nuestro país. Suponemos que esas expresiones no son fáciles de entender para alguien que no conozca la idiosincrasia argentina, que no maneje nuestro lenguaje ni conozca -al menos un poco- de nuestras tradiciones e historia.

¿Te animás a adivinar qué argentinismo esconde esta ilustración?

Te invitamos a compartir la respuesta acá.