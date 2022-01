La importante aclaración de las farmacéuticas sobre los autotest

La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Isabel Reinoso, dijo hoy que los test de autoevaluación aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para detectar coronavirus permitirán mantener la trazabilidad de los datos epidemiológicos y destacó que "son una herramienta importante para cortar la cadena de transmisión".



La titular de COFA desestimó la posibilidad de que se pierdan datos epidemiológicos con el uso de los autotest, ya que "hoy con la tecnología no podemos estar diciendo que los datos se pierden", declaró en una entrevista con Télam.



"Además no son complejos los datos que hay que recabar", afirmó la farmacéutica en relación al funcionamiento de los cuatro test aprobados por Anmat y producidos por los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener.



Reinoso sostuvo que se trata "de una herramienta importante para que frente a quien dé positivo, cortar la cadena de trasmisión y que la persona se aísle rápidamente. Este es el objetivo y más en un contexto en el cual estamos con una variante con una contagiosidad muy elevada".

"Si hay un error en la realización no va a dar ninguna línea y ese test hay que descartarlo y es inválido; si da una línea, la línea control, es negativo y dos líneas es positivo", aclaró.

Sobre el uso de los autotest, algo que ha generado muchas dudas, explicó que el paciente "va a hacer la toma de muestra en la nariz anterior pasando el hisopo varias veces", a diferencia de los test de antígenos que requieren de "un profesional especializado porque es una toma de muestra nasofaríngea".



Luego, la persona deberá colocar el hisopo con la muestra "en un tubito con un líquido que se llama buffer" y tendrá que esperar entre quince y veinte minutos.



En el reactivo que es como un casete "va a aparecer una línea que es la línea control, el indicador de si el test fue bien realizado o no", precisó la farmacéutica.



El resultado lo informará el paciente directamente a la farmacia a través del código QR que obtuvo al comprar el producto y puede leerse con el celular.



"El código QR va a dar cinco opciones: positivo, negativo, inválido, que sería cuando el test se hizo erróneamente, pendiente de realización, cuando lo va a hacer en días posteriores, o pendiente de información si el paciente no lo informa", explicó Reinoso a Télam Audiovisual.



Por otro lado, destalló que el farmacéutico va a poder ver desde su sistema la respuesta del comprador del autotest y por un mecanismo informático eso impactará en el sistema nacional de vigilancia.