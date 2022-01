El video que muestra cómo fue el operativo de rescate por los casos de covid en el Aconcagua

Los operativos destinados a detectar los casos positivos de covid entre los grupos de andinistas atraídos para escalar el Aconcagua (6.962 metros de altura) continúan en Mendoza. Es que ni bien arrancó la temporada, el impacto del virus se hizo sentir pese a la aplicación del protocolo sanitario dado a conocer por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia. Hasta ahora, con cuatro casos positivos y decenas de contactos estrechos que tuvieron que ser aislados, incluyendo grupos completos de expedicionarios, la polémica por la situación en el “coloso de América” se hace sentir.

Mientras que un video muestra complejo despliegue que implicó el operativo oficial para rescatar y trasladar a los andinistas para que puedan cumplir con el aislamiento obligatorio, las quejas por parte de los escaladores más experimentados no tardó en hacerse oír.

Fue el reconocido andinista Pablo Pilotta, el primero en plantear que los protocolos en el parque Aconcagua estaban siendo demasiado flexibles para los paseantes en comparación con quienes se acercan a la reserva para desafiar las alturas del cerro más alto de América.

“A los expedicionarios a la cumbre o quienes hacen trekking largo nos exigen un testeo 72 horas antes, pero a los que van a pasar el día no les piden nada. Cuando llegamos a Los Horcones, que es el Mirador del Aconcagua, había un montón de gente en el Centro de Informes. Nos mezclaban a los que íbamos a presentar los permisos de ascenso con el público en general que iba a caminar y no estaba testeado. Todo era un caos. Los baños públicos eran de uso masivo, y encima no estaban en las mejores condiciones”, expresó a Infobae Pilotta, quien por estos momentos se encuentra cumpliendo con el aislamiento obligatorio, luego de ser trasladado en helicóptero junto a otro andinista desde el campamento de Plaza de Mulas, cuando ya había logrado subir 4.350 metros del altura.

Según destacó el deportista nacido en Mar del Plata, en la zona de Confluencia, los controles habían sido bastante flexibles y de hecho aseguró haber visto a personas sin el correspondiente barbijo. Del mismo modo, Pilotta denunció que en realidad en la zona de Confluencia, a las personas que van a pasear al lugar por el día no se les estaba exigiendo un testeo; una situación que desencadenó una escalada de contagios que terminó afectando a expediciones enteras, como en su caso, según declaró y apuntó a las autoridades de Recursos Naturales.

Por su parte, Sebastián Melchor, titular del área a cargo, aseguró que los controles como así también el protocolo sanitario para ingresar y permanecer en el predio siempre estuvieron vigentes y que también es responsabilidad de quienes permanecen allí denunciar ante las autoridades las posibles irregularidades.

“Nosotros estamos trabajando seriamente, no estamos haciendo algo a las apuradas. Hacemos un esfuerzo grande. Si alguien incumple un protocolo nosotros solicitamos que nos informen correctamente y de manera oficial para tomar cartas en el asunto. Si a mí me dicen que mezclan la gente en la carpa comedor nosotros vamos a ir rápidamente, no vamos a esperar mucho más y vamos a hacer los controles necesarios”, dijo a Infobae el funcionario.