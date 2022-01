Hacía dos años no veía a su madre y decidió sorprenderla, el video es emocionante

Pasaron dos años, solo las videollamadas los mantenían en contacto, pero nada podía reemplazar un abrazo y una charla cara a cara donde las miradas se cruzan. La pandemia no les había permitido verse, pero después de 24 largos meses finalmente Claudio Almuna pudo cruzar la Cordillera de Los Andes y sorprender a su madre que vive en San Rafael, Mendoza.

Claudio actualmente vive con su pareja, Mariana y sus dos pequeñas hijas, Lourdes y Guadalupe, en Quilicura, Santiago de Chile. Decidió cambiar de vida hace 7 años, en busca de mejores oportunidades: trabaja para una empresa en ventas de insumos médicos y a su vez es tatuador.

Debido a las restricciones por la pandemia, el mendocino radicado en Chile llevaba tiempo sin poder ver a parte de su familia, "ya sea por motivos económicos, debido a que no me era posible costear un pasaje aéreo que era la única forma de salir e ingresar de Chile, o por los cierres de fronteras terrestres no podía cruzar a mi tierra, a mi Patria", cuenta a MDZ Claudio.

No era la primera vez que intentó viajar a Argentina, en varias oportunidades había solicitado el permiso especial de Carabineros en Comisaría Virtual del vecino país y no había tenido una respuesta favorable, aún solicitando viajar a ver a sus dos hijos, Santiago y Nicolás, que viven en Malargüe.

Hasta que finalmente el permiso llegó, "después de completar el carnet de vacunación con el refuerzo incluido volví a intentar. Envié toda la documentación que certificaba mi relación directa con mis hijos y todo lo referido a la vacuna y es así que me dieron autorización para poder viajar por vía terrestre por el Paso Los Libertadores".

La ilusión del reencuentro crecía cada vez más y ese tan ansiado abrazo se acercaba. Pero un momento así tenía que ser muy especial para todos, es por eso que decidió sorprender a su familia y llegar a Mendoza sin dar aviso.

"Me contacté con mi hermana Nadia, le comente que el día 30 de diciembre viajaba a Malargüe a sorprender a mis hijos y de hay el 31 viajábamos a San Rafael a sorprender a mi madre", confiesa Claudio y añade: "Todo el tiempo le hice creer a mi madre y a mis hijos que yo viajaría recién el 4 de enero cuando abrieran las fronteras terrestre".

A la sorpresa le sumaron una picardía de hermanos. "Mi hermana por su lado le dijo a mi madre que viajaría el 31 a festejar Año Nuevo con su nueva pareja, ella es soltera y por eso la noticia emocionó a mi madre", cuenta entre risas.

El día del reencuentro

El video del reencuentro emociona, Claudio llega a la dirección donde se encuentra su madre en el sur de la provincia de Mendoza y está decidido a sorprenderla.

"Entré de la mano de mi hermana simulando ser su pareja y ocultando mi rostro con un ramo de flores. Mi mamá estaba convencida de que yo era la pareja de Nadia, pero cuando me saque el ramo de flores y la bendita mascarilla exploto un mar de sentimiento".

Claudio aún se emociona al recordar ese momento, espero tanto tiempo para volverse a abrazar con su mamá Viviana. "Todo esa coraza que armamos para ocultar ese dolor por no poder vernos en persona se desvaneció en un segundo. Mi mamá no podía creer lo que sus ojos presenciaron y solo corrió a mis brazos en un llanto de profundo amor". Claudio junto a dos hijos, Santiago y Nicolás.

"Es muy duro estar lejos de los que amas y peor aún cuando querés verlos y no podés por normativas vigentes que solo apañan a los más adinerados. Hoy después de dos años me tocé a mi, pero a lo largo de la pandemia vi mucha gente sufrir por no poder ver a sus familiares", descarga el mendocino que actualmente vive en Chile. Claudio compartiendo un almuerzo en Mendoza junto a su madre Viviana.

Fueron dos años muy duros, la pandemia y la imposibilidad de encontrarse con sus seres queridos le hicieron replantearse muchas cosas, en especial su vida en otro país. "Muchas veces se me cruzo por la cabeza volverme a Argentina, pero viendo la situación económica es mejor quedarnos en Chile. Allá, tanto a mi pareja como a mis 4 hijos les puedo brindar un mejor bienestar que en mi propia tierra, suena duro pero es la realidad de muchos hoy en día", concluye Claudio.