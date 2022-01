Cuál es la situación de los niños ante el avance de ómicron en Mendoza

Que los contagios de covid sigan en aumento en el país de la mano de la aparición de la variante ómicron (exponencialmente más contagiosa que las variantes anteriores del virus) no ha pasado desapercibido para la población infantil. De hecho, aseguran las autoridades y coinciden desde las áreas de pediatría, la demanda de atención por cuadros relacionados a síntomas compatibles con la enfermedad ha ido en aumento en las últimas semanas, al igual que la cantidad de testeos.

Es que, por ahora, todo indica que ómicron tiene un comportamiento similar, desde el punto de vista estadístico epidemiológico, entre los más pequeños y los adultos: si bien hay más contagios, los casos en que se presentan complicaciones de gravedad por esta causa son excepcionales.

Según adelantaron desde el Hospital Humberto Notti, hoy hay dos bebés internados con covid cuya evolución es favorable, en tanto que en el Hospital Alexander Fleming un pequeño de tres meses se encuentra en el área de internación con una infección respiratoria y cuyo cuadro está siendo abordado por los especialistas. “Ingresó con fiebre y su hisopado dio positivo para covid. Por ahora está en las primeras horas de su tratamiento porque tiene neumonía”, explicó Mauricio Recabarren, director ejecutivo del hospital pediátrico que depende de OSEP, la obra social que cuenta con más afiliados en la provincia.

Muchas familias llevaron a sus niños a la guardia del nosocomio.

Según destacó Recabarren, si bien el incremento de casos de coronavirus se hizo evidente en este último mes entre los más pequeños, esto no se ha visto traducido en la cantidad de internaciones. Como balance del escenario que se planteó desde 2020 y hacia fines de 2021, el director del Fleming detalló que “hubo casos aislados en los que los niños presentaron afección multiorgánica después de haber padecido covid”.

En esta oportunidad, con la aparición de ómicron, la curva en la demanda de testeos también sigue en aumento. “Lo que sí hemos visto mucho en estos días es el incremento en la demanda de hisopados; tenemos al menos 50 por día”, aseguró Recabarren y transmitió tranquilidad al destacar que los síntomas con los que llegan los pequeños son por lo general leves y no muy disímiles a los que se presentan en el resto de las franjas etáreas: tos, fiebre igual o mayor a 38 grados, dolor de garganta, congestión nasal, cansancio y dolores musculares.

En la misma línea que el resto de la población, para los mayores de tres años es fundamental completar el correspondiente esquema de vacunación y los cuidados preventivos ya conocidos: uso del barbijo, ventilación de los ambientes, distanciamiento social y lavado de manos frecuente. Para los más pequeños, los especialistas recomiendan continuar con la metodología de burbujas en el caso de aquellos que asisten a una escuela de verano u otras actividades recreativas o formativas.

Mónica Pérez Laborda es pediatra de amplia trayectoria. Desde su experiencia en relación con la pandemia y la aparición de las nuevas variantes del virus, explicó que es fundamental que las familias sigan manteniendo las medidas de cuidado para evitar el contagio a los más pequeños. En ese sentido, coincidió en la importancia de la vacunación para los mayores de tres años. “No he atendido pacientes que hayan presentado complicaciones. Estamos frente a una variante con consecuencias más leves pero más contagiosa”, detalló Pérez Laborda en función de su experiencia en el consultorio particular.

Guardias saturadas

Según el último documento publicado por la Sociedad Argentina de Pediatría en relación a los casos confirmados de covid y su proporción en niños, niñas y adolescentes menores de 17 años, hasta el 21 de noviembre de 2021, el total notificado fue de 446.364. Esa porción de población que hasta ese momento representaba el 8,8% del total de los casos. Hoy, ese panorama se modificó.

Si bien hasta el momento, desde el área de Salud no se ha dado a conocer el porcentaje de población infantil que atraviesa por la enfermedad, se espera que mañana las autoridades del Hospital Humberto Notti brinden detalles sobre el tema.

Hoy por la tarde, la situación en el área de guardia en el hospital pediátrico más importante de la provincia fue de una demanda muy alta que se tradujo en más de tres horas de espera para la admisión en los consultorios y una alta presión para los pediatras dedicados a responder a la demanda en esta área.

De hecho, los profesionales de la salud estuvieron 100% abocados a la tarea de atender a las mamás que llegaban con sus hijos pequeños con síntomas de covid y por lo tanto se vieron imposibilitados de brindar mayores detalles a la prensa, según explicaron en el sector de seguridad del hospital. En las afueras, la postal daba cuenta de la situación.

Leila González (23) formó parte del grupo que aguardó por horas ayer para que un médico revisara a su pequeño. “Está con mucha fiebre y vómitos; le dieron un inyectable y me dijeron que si en tres días sigue así tengo que volver”, dijo la joven que había llegado al hospital desde Lavalle.

Melanie Pisonero (24), también fue una de las mamás que ayer por la tarde se encontraba en el Notti. Llegó con su pequeño de tres años porque presentaba fiebre, tos y congestión. “No me pidieron el hisopado. Me explicaron que si en tres días sigue así ahí lo tengo que traer de nuevo para que me hagan el pedido”, explicó la joven mientras sostenía a su niño en los brazos, en las afueras de la guardia.