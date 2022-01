Carla Vizzotti explicó por qué los contactos estrechos no deben testearse

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, explicó los motivos por los cuales a partir de ahora los contactos estrechos de casos positivos de coronavirus no deben asistir a los centros de testeos para realizarse un hisopado. Entre los principales, está el hecho de evitar el colapso sanitario ante una demanda nunca antes vista.

Según el nuevo criterio del Ministerio de Salud, si una persona tiene síntomas compatibles con covid-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo, no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar el diagnóstico, ya que, ante tan elevada circulación viral, la confirmación puede establecerse por nexo clínico y epidemiológico.

Por otro lado, "si una persona es contacto estrecho y no tiene síntomas, con cinco o siete días de aislamiento, se esté o no vacunado, tendrán el alta sin necesidad de un test", precisó Vizzotti.

Este cambio de condiciones tiene que ver pura y exclusivamente con la aparición de la variante ómicron en el territorio nacional, dado que tiene una contagiosidad tremendamente superior a las variantes conocidas previamente.

"Cambió la situación, porque cien mil casos tensan el sistema de testeo. La recomendación es que quien no tenga indicación de testeo no se acerque a los centros para no seguir tensando el sistema", agregó la ministra de Salud.

El rol de los autotest

Respecto de los autotest, cuya aprobación fue comunicada ayer por la Anmat, la ministra dijo que se está trabajando "hace cuatro semanas con todas las provincias y cámaras de farmacia para generar más posibilidades de testeo y fomentar el autocuidado. Que las farmacias que lo dispensen expliquen y mediante un sistema de información notifiquen al SISA. En el sector privado lo mismo, notificar los resultados a través de algún usuario del SISA, y lo propio con las jurisdicciones", abundó.

En este contexto, "el rol individual es cada vez más importante por lo difícil de la trazabilidad", indicó Vizzotti, quien agregó que el test de autocuidado es pago ya que es una decisión individual.