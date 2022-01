Un grupo de varones reclama ampliar la licencia por paternidad: quieren que dure 30 días, sea obligatoria y remunerativa. Tienen el apoyo de sindicatos y exigen que el Congreso trate este año propuestas sobre la temática. El pedido lo lanzaron el año pasado a través de la campaña ciudadana Paternar, que surgió en Buenos Aires, y fue sumando adhesiones en los últimos meses. “Estamos pidiendo el derecho pero también la obligación”, explicó a MDZ Matías Criado, quien es parte de la campaña.

"Nuestra idea es visibilizar que los varones estamos casi fuera del sistema de cuidados y que Argentina está muy retrasada con sus políticas si se la compara con otros países del mundo. En general, se dan 48 horas de licencia por paternidad, lo cual implica que las mujeres exclusivamente se deben encargar de los cuidados. Esto genera desigualdades en materias laborales y educativas para las mujeres", sumó.

La propuesta original apunta a que a los varones se le reconozcan 30 días de licencia y que ésta sea de carácter obligatorio, intransferible y remunerado. “Hablamos del carácter obligatorio porque en los lugares puntuales donde la licencia es mayor a dos días, muchos hombres vuelven antes al trabajo porque hay una cuestión de enfocarse más en el trabajo cuando se tiene hijos. Queremos poner el foco en la responsabilidad y dejar de que esté en manos sólo de las mujeres”, expresó el psicólogo, quien forma parte de Paternar, una campaña compuesta por organizaciones con el respaldo de sindicatos.

Las licencias parentales están vigentes en Argentina desde 1974. “Se trata de modelos tradicionales y obsoletos de familias que ya no existen. Queremos poner este tema en la agenda pública, en la agenda del Congreso. Hasta aquí sólo ha habido intentos, pero no se ha abierto la discusión realmente”, advirtió Criado. La idea es que se discuta, empujado por las organizaciones, pero no haya “signo político” que se lleve la bandera de la iniciativa sobre las licencias.

En Mendoza, en mayo del año pasado se aprobó una nueva ley de licencias para la Administración Pública que incluye a cónyuges sin importar el género, y a quienes tengan unión convivencial. Se estipula el inicio de la licencia 30 días antes de la fecha probable de parto, y 120 días de corrido ante casos de nacimientos prematuros. También contempla 15 días de licencia para la parte no gestante de la pareja, sin perjuicio de su género. “La idea es que sea una ley nacional que no dependa de las decisiones particulares de algunos gobiernos o sectores sino que todas las familias tengan esa posibilidad, independientemente de que se trate de un empleo privado o público”, sumó Criado.

“Los varones no tenemos derecho a ausentarnos para cuidar a alguien o para ir al acto escolar de nuestros hijos ;esto es algo que hay que visibilizar también, porque es un hecho que naturalmente eso lo hagan las mujeres”, siguió. Cuando se lanzó la campaña, Paternar armó un documento con 30 razones para aprobar la iniciativa. Entre ellas, se encuentran las vinculas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como la de “vivenciar desde un primer momento la importancia de ser cuidados por sus padres, con la posibilidad de profundizar el vínculo afectivo con ellos”. Pero, además, en ese documento contemplan beneficios para las empresas. “Se reduce el ausentismo injustificado o encubierto”, aseguran en el documento.