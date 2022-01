¿Es seguro acortar los días de aislamiento de los contagiados?

El infectólogo Claudio Amadio confirmó que estamos ante la tercera ola de contagios y dijo que la positividad ronda el 70%. También dio su opinión sobre la decisión de acortar el tiempo de aislamiento para los infectados.

Amadio comentó que la comunidad médica y científica sabía que las celebraciones de fin de año y la liberación de restricciones iban a incrementar los casos. "Por la experiencia del mundo en estos dos años, es claro que de un momento al otro se puede dar el pico de contagios. Ahora estamos claramente en la tercera ola", señaló.

"En el hospital del Carmen tenemos un 70% de positivos y esto se replica en todos los puntos de hisopado de la provincia", contó el infectólogo. Pero dijo que la mayoría de los casos son leves, porque gran parte de los contagiados están vacunados: "Por estar inoculados tienen muy poquitos síntomas y son casos de tratamiento ambulatorio. Los hospitalizados no tienen esquema completo o ni siquiera han comenzado con su esquema de vacunación".

Se le consultó su opinión sobre la afirmación de algunos especialistas sobre que toda la población tendrá el virus en esta nueva ola: "La persona que se contagia es la que no tomó los recaudos y evitó las medidas de prevención que venimos anunciando hace ya dos años".

Por eso, él entiende que "no todos vamos a contagiarnos. Aunque obviamente que cuando hay una alta circulación del virus, como está pasando en este momento en la provincia, hay más chances de que más población se infecte, pero no significa que todos se vayan a contagiar".

Menos días de aislamiento, ¿es seguro?

Los contactos estrechos deben hacer 5 días de aislamiento ahora.

Actualmente, las personas que den positivo deben pasar 7 días de aislamiento y los próximos tres pueden romper la cuarentena estricta pero con recaudos al máximo. Sobre esto, Claudio Amadio remarca que "si uno quisiera tener un margen de seguridad y tranquilidad habría que mantener la normativa previa. Sin embargo, el aislamiento de la persona infectada se puede acortar siempre y cuando esté con síntomas leves o sin síntomas en las últimas 48 horas. Si permanece con tos o diarrea, por ejemplo, no se puede desaislar. El acortamiento de la cuarentena estricta tiene condiciones".

En aquel sentido, recordó que el acortamiento del aislamiento estricto requiere seguir con el uso permanente del barbijo y las medidas de higiene necesarias. No compartir vasos ni mates y no frecuentar lugares cerrados con muchas personas. "No es volver a hacer la vida como si nada", enfatizó.