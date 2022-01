Emiten alerta por tormentas fuertes con caída de granizo para hoy

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este miércoles 5 de enero, en su Sistema de Alertas Tempranas fuertes tormentas acompañadas de caída de granizo en 1 provincia de la Región de Cuyo y en una del centro del país

Según el SMN, se espera para la tarde de hoy que el sur de la provincia de Mendoza y oeste de la provincia de La Pampa se vea afectada por fuertes tormentas. Para toda esta área rige el alerta meteorológica amarillo.

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes y pueden estar acompañadas de ráfagas intensas, caída de granizo e importante actividad eléctrica. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera localizada, según expresa la página oficial.

Mapa alerta 5 de enero. SMN

El nivel amarillo en las alertas meteorológicas indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por ello, el SMN recomienda informarse para evitar accidentes. Además indica: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.