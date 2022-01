Cuándo cobro Anses: jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, asignaciones y bono extra

Anses anunció el calendario de pago de haberes de enero. Los primeros en cobrar son los titulares de Pensiones No Contributivas. Un beneficio que cobran las personas que no cuentan con aportes previsionales ni contributivos, trabajo en relación de dependencia, bienes, ingresos o recursos para subsistir ni parientes obligados a proporcionarles alimentos. Hay tres tipos de pensiones no contributivas: por vejez, por discapacidad y para madres de 7 o más hijos.

Los siguientes en cobrar serán los jubilados y pensionados que cobran hasta $32.664 y los titulares de Asignación Universal por Hijo.

El martes 4 de enero Anses activó un nuevo calendario de pagos

Calendario de pago para titulares de Pensiones No Contributivas de Anses

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 5 de enero

DNI terminados en 4 y 5: jueves 6 de enero

DNI terminados en 6 y 7: viernes 7 de enero

DNI terminados en 8 y 9: lunes 10 de enero

Calendario de pago para jubilados que cobran hasta $32.664

DNI terminados en 0: martes 11 de enero

DNI terminados en 1: miércoles 12 de enero

DNI terminados en 2: jueves 13 de enero

DNI terminados en 3: viernes 14 de enero

DNI terminados en 4: lunes 17 de enero

DNI terminados en 5: martes 18 de enero

DNI terminados en 6: miércoles 19 de enero

DNI terminados en 7: jueves 20 de enero

DNI terminados en 8: viernes 21 de enero

DNI terminados en 9: lunes 24 de enero

Calendario de pago para jubilados que cobran más de $32.664

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de enero

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de enero

Calendario de pago para titulares de AUH

DNI terminados en 0: martes 11 de enero

DNI terminados en 1: miércoles 12 de enero

DNI terminados en 2: jueves 13 de enero

DNI terminados en 3: viernes 14 de enero

DNI terminados en 4: lunes 17 de enero

DNI terminados en 5: martes 18 de enero

DNI terminados en 6: miércoles 19 de enero

DNI terminados en 7: jueves 20 de enero

DNI terminados en 8: viernes 21 de enero

DNI terminados en 9: lunes 24 de enero

Complemento del salario familiar

DNI terminados en 0: martes 11 de enero

DNI terminados en 1: miércoles 12 de enero

DNI terminados en 2: jueves 13 de enero

DNI terminados en 3: viernes 14 de enero

DNI terminados en 4: lunes 17 de enero

DNI terminados en 5: martes 18 de enero

DNI terminados en 6: miércoles 19 de enero

DNI terminados en 7: jueves 20 de enero

DNI terminados en 8: viernes 21 de enero

DNI terminados en 9: lunes 24 de enero

Asignación por embarazo

DNI terminados en 0: lunes 10 de enero

DNI terminados en 1: martes 11 de enero

DNI terminados en 2: miércoles 12 de enero

DNI terminados en 3: jueves 13 de enero

DNI terminados en 4: viernes 14 de enero

DNI terminados en 5: lunes 17 de enero

DNI terminados en 6: martes 18 de enero

DNI terminados en 7: miércoles 19 de enero

DNI terminados en 8: jueves 20 de enero

DNI terminados en 9: viernes 21 de enero

Asignación prenatal y por maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 12 de enero

DNI terminados en 2 y 3: jueves 13 de enero

DNI terminados en 4 y 5: viernes 14 de enero

DNI terminados en 6 y 7: lunes 17 de enero

DNI terminados en 8 y 9: martes 18 de enero

Asignación por matrimonio, adopción y nacimiento

Todos a partir del viernes 7 de enero

Prestación por desempleo