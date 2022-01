Cobarde agresión a una enfermera en Tunuyán: "Si no estás capacitada, no vengas"

Argentina rompió este miércoles un nuevo récord relacionado con la pandemia de coronavirus: cerca de 100.000 casos positivos fueron registrados en las últimas 24 horas. Según el informe epidemiológico de Gobierno nacional, Mendoza tuvo hoy algo más de 3.300 casos positivos. Si bien el aumento de casos positivos no se refleja en la ocupación de camas de terapia intensiva ni muertes por covid, sí empieza a impactar en la productividad de las empresas debido a la alta cantidad de ciudadanos aislados por ser positivos o contacto estrecho.

Otro ámbito donde se nota la fortísima escalada de casos es en los centros de testeo. En todo el país se encuentran colapsados aquellos lugares a los que las personas pueden ir a testearse con o sin síntomas, incluso esos en los que hay turnos. Mendoza no es la excepción. El cansancio del personal de salud y el hartazgo de la gente luego de realizar horas de cola parece ser un cóctel explosivo.

Una situación extrema se vivió en el centro de testeos de Tunuyán, cuando una enfermera fue agredida verbalmente por un paciente debido a las demoras en la atención. El episodio ocurrió el lunes 3 de enero y quedó registrado en un video casero donde se ve cómo la enfermera solicita a quienes esperan su test que tengan paciencia. "No tengo tiempo ni para ir al baño. Me duelen las rodillas, ya no puedo más", dice con cierta desesperación y notable agotamiento.

Alguien respondió diciendo. "Si no estás capacitada, que llamen a gente capacitada para esto" y todavía alguien replicó: "Si no estás capacitada para estar 24 horas parada, no vengas". El video fue dado a conocer por Canal 8 de Tunuyán, el mismo medio que habló con Rodolfo Guillén, coordinador regional de salud en el Valle de Uco, para aclarar la situación. En la entrevista, Guillen explicó que "de un día para el otro se ha producido una explosión de casos, como consecuencia de las fiestas de fin de año y viajes de egresados. El día lunes, hubo mucha demanda y esto ha generado alguna incomodidad y molestia. Creo que nuestra sociedad está en un estado de poca tolerancia y eso generó algún evento incomodo a la doctora que estaba tendiendo".

"Se hace todo lo humanamente posible pero este clima de violencia es imposible de tolerar", expresó Giorgina Cicchiti, coordinadora de Salud de la Ciudad de Mendoza

El especialista lamentó que la enfermera haya sido víctima de esta agresión en medio de una extensa y súper demandante jornada laboral. Aclaró que "el sistema no estaba preparado" para el crecimiento acelerado de la demanda y reconoció están trabajando para agilizar la atención. "El personal de salud han sido los sacrificados en esta pandemia y no merecen ser tratados así. Le pedimos a la gente paciencia", expresó Guillén.

En la misma sintonía, el gobierno provincial solicitó a las personas evitar ir a los centros de testeo y optar por aislarse en caso de ser contacto estrecho. Girogina Cicchiti, coordinadora de Salud de la Ciudad de Mendoza, también se refirió a las situaciones de violencia de la que es víctima el personal de salud. "Hemos vivido varias situaciones de maltrato y violencia por parte de la gente. Nada justifica la situación de violencia que estamos viviendo. Se hace todo lo humanamente posible pero este clima de violencia es imposible de tolerar", remató.