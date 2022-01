Condenas millonarias por violencia de género: así crecieron los montos

Más de 2,5 millones de pesos tuvo que pagar el año pasado un médico que abusó sexualmente de una enfermera en ciudad de Mendoza. En septiembre último, en Buenos Aires, un hombre fue condenado a abonar cerca de 3 millones por daño moral y psicológico contra su excónyuge. Mientras se aguardan las resoluciones penales, crecen las sentencias civiles en el país por reparación integral en los casos de violencia de género. Según una abogada local, el Estado mendocino tiene causas en su contra por alrededor de 150 millones de pesos.

“Lo que se indemniza en estos casos son las aflicciones, sufrimientos o perturbaciones en los sentimientos que se derivan de los hechos injustos sufridos por la víctima (...) Es de práctica reconocer un monto indemnizatorio por este rubro, proporcional a los otros daños reconocidos.(…) debe repararse en el detalle de cada una de las situaciones que padeció, y que además luego la llevó a exponerse públicamente ante numerosas instancias, policiales, administrativas y judiciales; en cada una de ellas, llorando, recordando las humillaciones, padeciendo esperas, incertidumbres y fundamentalmente no encontrando soluciones ni reparaciones a los daños que sufría”, expresa una sentencia de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires publicada en julio del año pasado.

Desde la aplicación de la ley 26.485 (de protección integral a las mujeres que fue promulgada en abril de 2009), la Justicia comenzó a incorporar lentamente en sus fallos a la violencia de género tanto en los ámbitos penales – cuyo castigo puede ser la prisión – como civiles- que contempla indemnizaciones reparatorias-.

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) tiene un observatorio de sentencias judiciales sobre violencia de género. Valentina Montero, quien integra ese grupo, dijo a MDZ: “Este tipo de decisiones judiciales nos permiten avanzar hacia procesos más justos y respetuosos de los derechos de las víctimas, donde se contempla la reparación integral como lo establecen los tratados a los que nuestro país ha adherido y como dicta nuestra ley 26.485”.

En ese sentido, Montero comparó las causas por violencia de género con otras para mostrar la importancia de que las mujeres víctimas también emprendan esa vía. “Si hay un accidente de autos, se cuantifica los daños económicos. En este caso, también y con más razón porque muchas veces las mujeres no reciben cuotas alimentarias por parte del agresor o porque tiene que gastar en atención psicológica o legal”.

ELA analizó 180 sentencias integrales donde no sólo se contempla los montos a pagar por parte de los victimarios sino también capacitaciones a colegios de abogados. “Lo estamos viendo en todo el país, hemos analizado sentencias de Córdoba, Salta, Buenos Aires, entre otras provincias, y vamos en la misma dirección. Es muy importante destacar que la Justicia penal muchas veces no tiene la respuesta que buscamos por eso hay que ir a buscar también la reparación integral en la Justicia civil”, expresó.

En Mendoza, la situación es similar. La abogada Carolina Jacky es una experta en el asunto de las demandas civiles por violencia de género. Ella llevó adelante el caso del médico que tuvo que pagar 2,5 millones de pesos a una enfermera por abuso sexual en 2021. También la causa de un hombre que fue condenado a pagar 10 millones de pesos hace 3 años a la mamá de dos niñas por abuso sexual con acceso carnal. “La pregunta es ¿cómo hacemos para que no vuelva a ocurrir lo mismo? Por eso la sentencia civil es reparatoria. Si a una persona le dan 6 meses que es lo que corresponde por abuso sexual simple, no pasa nada porque tiene que ir a firmar todos los meses y listo. En cambio, si le hacés pagar más de 2,5 millones de pesos es otra cosa. Por eso la reparación integral tiene que ser como las multas por conducir alcoholizado. Si te cobran 270 mil pesos te vas a cuidar de andar circulando en esas condiciones, esto es lo mismo. Lo que me interesa no es el valor económico sino la condena social”, expresó.

Pero además Jacky contó que el Estado tiene en su contra demandas por alrededor de 150 millones de pesos por violencia de género. Es la sumatoria de distintos casos como por ejemplo de mujeres policías que fueron discriminadas en el ejercicio de sus tareas, causas contra agentes estatales por violencia, entre otros. “Falta mucha capacitación en violencia de género en todos los ámbitos del Estado”, advirtió.

Hay que recordar que la línea telefónica gratuita para denuncias y atención por violencia de género es la 144.