Denunciaron al Flamengo por homofobia: no usan la camiseta 24, asociada en Brasil con la homosexualidad

La ONG Grupo Arcoíris, una agrupación que lucha por los derechos de la comunidad LGTBQ+ presentó ante la Justicia un reclamo en contra del equipo de futbol brasilero Flamengo, por discriminar a los homosexuales. Aunque parezca insólito, la reacción se da gracias a que en el país, se relaciona al número 24 con los gays, obviamente, de manera despectiva y discriminatoria. Un estudio reciente dio a conocer que el número en la camiseta menos elegido por los jugadores brasileros era el 24.

El tema comenzó en el contexto de la Copinha, un torneo brasilero que funciona como vidriera para los jóvenes de divisiones inferiores de los equipos que buscan tener rodaje en primera. Ahora bien, en la lista presentada por el club Flamengo para la copa, no existe ningún jugador con la camiseta número 24, ya que se saltan del 23 al 25, algo que se presenta cuanto menos curioso. Esto fue lo que la ONG antes mencionada tomó como una ofensa, y determinaron que se trataba de una evasión intencional realizada por los futbolistas.

La cophina es el lugar perfecto para los jóvenes que destacan en las divisiones inferiores de Brasil

Historia del 24 y su conexión con la homosexualidad

Pero uno se podría preguntar ¿Por qué es que la ONG considera que se evita este número, y que conexión tiene con la homosexualidad? Bueno, en el país vecino, el Juego de los Animales, lo que equivale a la lotería en los demás países, ubica a cada criatura con un número, y el 24 es venado. Este animal está relacionado a los homosexuales desde hace décadas, debido a una casualidad de pronunciación, ya que en Brasil se les dice de manera despectiva 'viados' a los gays mientras que al venado se le dice 'veados', dos maneras muy similares de decir dos cosas diferentes.

Gabigol usando la 24 como concientización.

Causa en la justicia

Desde el momento en que el reclamo llegó al Tribunal de Justicia deportiva en San Pablo, la causa fue archivada, ya que, si bien desde la justicia estuvieron interesados en la presentación del tema, aseguraron que no tenían forma de actuar, o que no contaban con la "capacidad procesal" para hacerlo.

Quién tuvo unas declaraciones cuanto mínimo cuestionables fue Antonio Olim, presidente del Tribunal al que llegó la causa, que dijo: "No soy homofóbico, pero si jugara en un equipo, no me gustaría la camiseta con el número 24". También dio su versión por la que la causa no prosperó: "En cuanto al número, la mayoría de los equipos no lo tienen. ¿Cómo voy a tomar alguna medida? Es complicado. Hay edificios en São Paulo que no tienen el piso 13. Voy a estar golpeando de edificio en edificio preguntando al gerente por qué no tienen el número 13".

El club se defendió de las acusaciones, y explicó que se trata de una coincidencia, mostrando casos en los que otros futbolistas si usaron la 24. Uno de los casos más conocidos recientemente fue Gabigol (autor de los dos goles con los que Flamengo le ganó la final de la Copa Libertadores a River en el último momento en el 2019). Mientras que, también, evitó cualquier sanción futura explicando que no hay ninguna regla que los obligue a usar ese dorsal.

Brenno Costa, arquero del Gremio, único portador de la 24 en el Brasileirao del 2020.

Algo para destacar es que, en 2020, solo uno de los 600 jugadores inscriptos en el Brasileirao usaba la 24: Brenno Costa, de Gremio.