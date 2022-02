Aumento de ocupación camas por covid: cómo afecta al personal de salud

“Ante el enorme incremento de pacientes COVID-19 en las UTIs, la SATI recomienda a la población tener un esquema de vacunación completo, a los efectos de reducir los ingresos por esta patología grave y requerir menor uso de ventilación mecánica”. Así concluye el análisis de situación en Unidades de Terapias Intensivas (UTI) de nuestro país en el marco del coronavirus, publicado hace menos de una semana.

Rosa Reina es médica especialista en Terapia Intensiva y hasta noviembre del año pasado fue la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). La doctora Reina afirma, a propósito del análisis previamente mencionado: “Ha habido un incremento en la ocupación de camas en el último mes, pero bastante menos de lo que fue durante la segunda ola”. Entre el 13 de diciembre de 2021 y el pasado 25 de enero, los pacientes por covid positivos aumentaron del 4 al 34% en el total de camas de las UTIs, a nivel nacional. Sin embargo, agrega que “pareciera que hay un discreto enlentecimiento en el ingreso de pacientes por covid”.

Aumentó la ocupación de camas por covid, pero el enlentecimiento es esperanzados

Por otra parte, el informe refiere que del total de pacientes internados, de quienes tenían un requerimiento de ventilación mecánica (ARM), el 68% presentaba el esquema de vacunación incompleto o nulo. Es por eso que se recomienda completar o iniciar la vacunación a quienes no lo hayan hecho.

El resultado que compartieron del análisis manifiesta también que en las UTI de Adultos (UTIA) hay un 8% de camas cerradas por falta de recurso humano. Al respecto, dice Reina: “Hay mucho menos personal. Los intensivistas somos pocos. Algunos se enfermaron y no pudieron volver. Hay bastante cansancio y agotamiento en el personal de salud, y en los intensivistas en particular, por el gran estrés”. En las UTI Pediátricas (UTIP) el porcentaje de camas cerradas es menor (tan solo el 2%), pero así también es la proporción en el número de pacientes internados: mientras que del análisis participaron voluntariamente 104 UTIA con 1678 camas, las UTIP fueron 27, con 421 camas.

La falta de personal tiene varios motivos. “Hay una enorme preocupación. El burn out se está viendo. Algunos quieren renunciar, no se han podido tomar vacaciones o lo han hecho por muy poco tiempo”, afirma Reina, quien agrega: “La situación del personal de salud es alarmante, sobre todo en los intensivistas, por el lugar donde están trabajando, que es un servicio con muchísima carga de trabajo (mucho más durante la pandemia); y con mucha carga emocional, por el tipo de pacientes, las familias, la situación, las guardias, porque no se descansa adecuadamente bien”.

El trabajo del personal de las terapias intensivas tiene mucha carga emocional

Actualmente, por el rápido avance de ómicron en materia de contagios y por la saturación de los centros de testeo, han cambiado los criterios para hacerse el hisopado y para aislarse. Según las recomendaciones a nivel nacional, quienes son contacto estrecho y no tienen síntomas no tienen que hisoparse ni tampoco aislarse, aunque sí deben mantener las precauciones de uso de barbijo y evitar asistir a reuniones masivas.

La disminución de testeos “va a impactar en el número de los positivos”, según afirma Rosa, ya que “habrá positivos que no se van a detectar, salvo cuando tengan síntomas y, por lo tanto, consulten. Los asintomáticos o de síntomas leves quizá no se detecten porque no concurren” a realizarse el hisopado. Mientras eso continúe así, “no sabremos el número real” de contagiados por covid, tal como explica la intensivista.

“Es importante que se cuiden y aquellas personas que tengan síntomas, por más leve que fueren, consulten. Sobre todo, quienes tienen patologías previas, comorbilidades, porque en ellos se puede agravar la situación”, recomienda la médica especialista en Terapia Intensiva respecto de los testeos.