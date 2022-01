Violó con sus amigos a una menor borracha en una fiesta: condenaron solo a uno

Un hombre de 20 años fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión al ser hallado culpable de abuso sexual en perjuicio de una joven que al momento del ataque era menor de edad, ocurrido durante una fiesta en la ciudad santafesina de Santo Tomé, informaron hoy voceros judiciales.



Se trata de L.G.L., quien "llevó a cabo su accionar delictivo junto a por lo menos dos personas más que en ese momento eran menores de edad". La pena fue impuesta por la jueza Susana Luna en el marco de un juicio abreviado celebrado en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe.



La fiscal Alejandra Del Río Ayala, que investigó el caso en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), destacó que el acusado “reconoció su responsabilidad penal por el hecho ilícito" y que "la magistrada consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos”.



El, y al menos otras dos personas, "atacaron sexualmente a la víctima durante la madrugada del domingo 22 de diciembre de 2019” durante una fiesta en una casa ubicada en calle Fidela Valdez al 4700”.





Según la fiscal, "los agresores aprovecharon que la adolescente había ingerido bebidas alcohólicas y no estaba en condiciones de oponer resistencia al abuso”, y añadió que “la abordaron con violencia en un lugar de la casa en el que no había otras personas que pudieran defenderla”.



La víctima fue encontrada por otros adolescentes invitados a la fiesta y cuando la auxiliaron "pensaron que no tenía signos vitales", por lo que la trasladaron hasta el hospital de Sauce Viejo, donde se constató que "tenía insuficiencias cardiorrespiratorias y no respondía a estímulos”.



“Los profesionales le brindaron pronta y efectiva atención médica y se comunicaron con la Central de Emergencias 911 para informar a las autoridades policiales que la paciente tenía signos de abuso sexual”, añadió la fiscal.



Del Río Ayala remarcó que "el condenado admitió haber cometido el ilícito tras haber sido notificado de las evidencias en su contra", entre los que se encontraba "un video que uno de los agresores subió a su estado de WhatsApp minutos después de haber cometido el abuso”.





Explicó que “en la filmación, los atacantes manifiestan haber vulnerado conjuntamente la integridad sexual de la víctima y se refieren unos a otros con sus nombres de pila”.



La fiscal informó que el joven “fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal calificado, por haber sido cometido por dos o más personas y por la participación de por lo menos un menor de 18 años”.