Trabajar desde casa es la nueva norma

Antes que nada, es cierto que muchos trabajos requieren presencialidad y que no pueden convertirse en remotos 100%, pero también es cierto que muchos otros empleos sí pueden realizarse de manera remota sin perder productividad o calidad de los resultados. Para algunas personas, el trabajo remoto ha venido como anillo al dedo, no solo porque han mantenido sus empleos mientras muchos otros no han tenido la misma suerte, sino porque pueden resguardarse e invertir su tiempo libre de otra manera, no gastar dinero en transporte, entre otras.

Sin embargo, no todas las personas tienen estos mismos sentimientos respecto al trabajo remoto, por distintos motivos, como vemos en este artículo de The Free Press Journal publicado hace poco en su portal web. Como bien se menciona, la desigualdad entre hombres y mujeres se ha visito enfatizada en algunos casos, porque las mujeres no solo tienen que dedicarse a las tareas del hogar y cuidar a los niños, que tampoco asisten al colegio de manera presencial, sino que se espera que también cumplan con un horario de trabajo tal cual como si estuvieran en la oficina, o incluso más.

En ese sentido, de las desventajas que han sufrido muchas personas que trabajan de manera remota, es que sus jefes ahora esperan que los empleados estén disponibles las 24 horas al día todos los días de la semana, sin respetar el horario de trabajo ni del tiempo libre de las personas. Además, muchos sienten la falta de interacción social, sienten la monotonía del día a día y realmente no se sienten motivados. Sin duda alguna, el trabajo remoto, sobre todo cuando vulnera el espacio personal de los empleados, podría afectar la salud mental de las personas.

Entonces, ¿el trabajo remoto es bueno o malo?

Esta es una pregunta que no tiene solo una respuesta. Como ya hemos dicho, para algunos es una buena noticia mientras que para otros ha sido sumamente desmotivador. Lo que sí podemos afirmar es que el trabajo remoto podría ser beneficioso para todos los empleados si realmente se crea una cultura de trabajo remoto, que no solo mejore la productividad de los empleados sino que respete sus derechos laborales, espacio y tiempo.

Esto parece una visión romántica, pero realmente es posible de lograr, e incluso ya existen grandes empresas que están haciendo su transición de presencial a remoto, progresivamente y de una manera que no vulnera a los empleados, sino que los motiva. Pero no solamente son los empleadores los que deben crear un ambiente de trabajo adecuado y respetuoso, sino que los empleados deben asegurar que tienen un entorno de trabajo agradable.

Entre las cosas que se puede hacer para mejorar el entorno de trabajo, algunas de las recomendaciones son que dediquen un espacio exclusivo para la oficina (¡la oficina en el dormitorio no es una oficina), cuyo entorno evoque paz y tranquilidad. Además, todos deben asegurarse de tener equipos adecuados y de calidad, como un buen ordenador, webcam y audífonos ideales para reuniones y conferencias, como estos de headsetplus.com, idealmente inalámbricos y con cancelación de ruido.