Alquilaron una casa en Mar del Plata, se encontraron con un infierno y se volvieron virales

La ciudad de Mar del Plata es uno de los destinos más concurridos por los turistas que buscan pasar su verano en la costa Argentina. Aunque en algunas ocasiones, las personas se aprovechan de los turistas y les venden algo que no existe. Este fue el caso de la usuaria de TikTok @itscarolainn, que había visto una casa por la aplicación de alquileres Airbnb para pasar unos días con sus amigas.

Cuando llegó se encontró con un panorama muy distinto al que había visto en la aplicación. Recientemente, la joven compartió dos videos en los que cuenta a sus más de 13 mil seguidores la horrible experiencia que tuvo intentando vacacionar en Mar del Plata.

El perfil de la usuaria @itscarolainn

En el primer video la joven compartió imágenes de la casa que se veían en la aplicación, donde se veía un buen comedor, actualizado, un baño prácticamente nuevo y un patio con una parrilla en excelente estado, sin embargo, la realidad no podía estar más lejos de esas imágenes. La joven comenzó la explicación: “Ya me volví. Les voy a contar cómo fue todo”.

“Teníamos una buena impresión de la casa hasta que llegamos, no podíamos creer lo que habíamos alquilado”, dijo y agregó: “El patio estaba muy desprolijo, la cochera no era privada y cuando entramos a la casa, vimos que las fotos eran un engaño”. La usuaria comenta que, a pesar de encontrarse con una estafa tanto ella como sus amigas se tomaron la situación con humor, hasta que se interiorizaron realmente con los obscuros detalles que escondía. Cabe destacar que, en dialogo con el canal TN, la joven aclaró que, si bien el contacto inicial con la dueña fue por la aplicación Airbnb, terminaron confirmando el alquiler de manera personal, por WhatsApp, de manera tal que no pueden realizar ninguna queja formal ni pueden reclamar el dinero en la aplicación por el mal estado de la vivienda, ya que formalmente nunca terminaron de concretar el alquiler.

Luego de ese primer video, que actualmente cuenta con más de 200 mil visitas, la joven publicó otro video, en donde muestra el estado real de la casa que había alquilado con sus amigas. “Voy a proceder a mostrarles imágenes impactantes de lo que nos encontramos” comenzó. Mostró entonces una imagen de la puerta principal de la casa, que no cerraba, y solamente podía trabarse con un fierro, a lo que la joven ironizó comentando: “Pensamos que intentaron darle un toque medieval”. En una pequeña compilación mostró las habitaciones, donde recordó: “La mesa de luz de era una tabla colgada de la pared y la iluminación consistía en un ‘lámpara vintage’, que en realidad era un palo largo y oxidado con un foco arriba”. Pero lo más increíble fue cuando habló de las sabanas, que deberían haber estado limpias, pero no fue así: “Supuestamente estaban recién lavadas, pero tenían manchas de sangre”.

Las tazas con las que se encontraron las jovenes

La usuaria continuó mostrando parte de la cocina, donde se ven cubiertos, tazas, platos, ollas y fuentes, todos manchados, a lo que la usuaria acotó: "al horno, solo le andaba una hornalla".

La foto que demostraba el pésimo estado del horno, al que solo le funcionaba una hornalla

Aunque lo más inverosímil llega al final del relato, donde la joven contó como fue la charla con la dueña cuando les dejó la llave, al comienzo de sus vacaciones: ‘Chicas, les dejé un desayuno en la heladera’. Abrimos la puerta y había un pedazo de manteca. Era el toque que le faltaba a la historia”. El segundo video cuenta con más de un millón de visualizaciones desde su subida hace solamente un par de días.