Pidió historias con vecinos molestos y estas fueron las mejores anécdotas

Las redes sociales son el lugar ideal para mostrar y contar historias que parecen irreales, el caso del día de hoy no es para menos. El usuario @felixdeapellido publicó un tuit que se volvió viral y se llenó de respuestas insólitas. El usuario escribió "Quiero que me cuenten historias de vecinxs de mierda mientras redacto está carta documento por acoso para los de al lado así se me bajan un poco las ganas de salir a matar." a lo que continuó con otro tweet escribiendo "Menos de treinta y cinco años tienen. No tenés nada más divertido que hacer que romperle los huevos a la gente? Ya los denunciaron el portero y la administración anterior por lo mismo.". En los comentarios del tweet original se pueden encontrar cientos de historias con vecinos que parecen sacadas de una película de comedia (o de drama) por lo increíbles que suenan. Todos sabemos que los vecinos pueden ser complicados en algunas situaciones, pero hay algunos que rozan lo criminal.

Primero, la usuaria @ibelievell cuenta una terrorífica historia sobre su independización y brujería: "Me había independizado y los vecinos de arriba hacían brujería, se sentían voces muy gruesas a partir de las 3am, siempre había olor a perro muerto, me llegaron a tirar de las patas estando SOLA, me fui a la mierda cuando escuché una voz q me dijo "ve" en el oído. apenas escuché esa voz, me levanté temblando, agarre mi celular y me fui corriendo hasta la casa de mi viejo muerta de miedo, vestida así nomás y descalza a las 4am. Mi viejo me llevo con una señora q cura el empacho, me hizo una limpieza y me dijo q no vuelva x mis cosas.". Luego de contar la historia siguió el hilo con una pequeña broma del chavo del 8. En los mismos comentarios de la historia se llenó de personas preguntando como había continuado la historia y como había resuelto el problema.

Muy linda mi experiencia independizandome por primera vez pic.twitter.com/FjKtoNRPMa — thetrueisoutthere (@lbelievell) January 25, 2022

Otra usuaria cuenta una anécdota terrorífica sobre maltrato

mis vecinos una vez hicieron un asado en la puerta de mi casa y no me dejaban salir porque “los molestaba“

adjunto foto pic.twitter.com/e5IM9vrbYQ — Betty Draper (@moraschonflex) January 25, 2022

La usuaria @moraschonflex mostró una foto de cuando sus vecinos estaban disfrutando de un asado, pero la encerraron en su casa y no le dejaban salir, con la pésima excusa de que "les molestaba".

Una usuaria comenta como logró "unir" a sus vecinos bajo la amenaza de una denuncia al juzgado de menores

Un vecino estaba taladrando y se empezó a rajar la pared de mi lado y fui a golpearle la puerta y me lo negó y siguió taladrando. Resumiendo: siguió otro día hasta que se empezó a desmoronar la pared y se veía para su depto. Ahora escucho un taladro y me tiembla la cuerpa. — Gabu (@gabuleta) January 25, 2022

Otra usuaria comenta una historia que parece sacada de una película de comedia, a veces impresiona lo sinvergüenza que puede ser la gente.

Otro usuario comenta como una vecina provocó heridas en su gato, mientras que alguien le contesta desconcertado y le desea que su gato esté bien

Los míos son los mejores por suerte, echaron a novio en plena pandemia por trabajar en Cruz Roja uD83DuDE02 pic.twitter.com/pvLyM18MaO — Nacho (@nachofuness) January 26, 2022

Por último tenemos una historia que se repitió mucho al principio de la pandemia, un grupo de vecinos de un edificio que no sabe valorar el esfuerzo que hizo el personal médico durante esta, y quiso echar a una persona que trabajaba en la Cruz Roja, simplemente por miedo al virus.