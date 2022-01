Tras la polémica finalmente abrirán la laguna de Valle Hermoso

Una publicación en las redes sociales del reconocido historietista Chanti hizo que sus seguidores y muchos amantes de la montaña pusieran el grito en el cielo. La foto compartida mostraba a la laguna de Valle Hermoso cerrada con un alambrado.

Chanti había compartido con MDZ el enojo que esta situación le generaba y el pedido para que se liberaran este y otros atractivos naturales para que mendocinos y turistas puedan disfrutarlos.

"Al ir a Valle Hermoso me puse contento al descubrir que habían arreglado el camino, que lo hacia intransitable para cualquier vehículo. Pero al llegar a la laguna, me quedé sorprendido al ver que la habían cercado completamente, incluso el camino que la bordea" expresó el historietista y añadió: "es indignante ver que no tenemos libre acceso a estos atractivos naturales".

CHANTI COMPARTIÓ EN SUS REDES SOCIALES UNA ILUSTRACIÓN CON EL HASHTAG #MONTAÑASLIBRES.

Valle Hermoso pertenece actualmente al centro de ski Las Leñas, la empresa quien se encarga del manejo del lugar y quien había tomado la decisión de hacer el cierre de la laguna para evitar la contaminación por residuos en esa zona.

A raíz de la visualización de lo expresado por Chanti en sus redes sociales y la posterior nota publicada en MDZ, el Municipio de Malargüe realizó un pedido formal, por medio de una nota enviada a la Gerencia de Valle de Las Leñas, para solicitar la apertura para uso público y gratuito de Sector Norte de la Laguna de Valle de Hermoso.

"Se acordó que ese predio será liberado y retirado el cerco perimetral para el ingreso de visitantes", expresa el comunicado.

Además, informaron que será la Dirección de Servicios Públicos del municipio quien colaborará con el mantenimiento del sector a fin de proteger ese espacio natural y su biodiversidad.

"La actividad turística en su conjunto, es hoy para el departamento de Malargüe una gran fuente de ingresos y uno de los motores principales de la actividad económica local. Como así también posee un fuerte impacto en el desarrollo social,

cultural y ambiental", destaca la nota firmada por el director de turismo de Malargüe, Marcelo Rivarola.

En el comunicado se hace referencia al gran valor que tiene el turismo para la economía local, y a la importancia de brindar la posibilidad que el visitante acceda a lugares sin restricciones y de uso público como normalmente era ese

sector de la Laguna.

"Instamos a que este sitio natural posea un sector de libre acceso con los cuidados ambientales que requiere", afirma la nota.

Este sector de la Laguna de Valle Hermoso nuevamente ha quedo liberado para el disfrute de mendocinos y visitantes, disfrute que en todo momento debe ser con consciencia del lugar en el cual uno está. Disfrutar de la montaña, de los ríos, lagunas y paisajes implica ser responsables y respetar cada uno de los atractivos naturales.