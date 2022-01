Indignación por el cierre del acceso a la laguna de Valle Hermoso en el sur de Mendoza

Valle Hermoso, ubicado en el departamento de Malargüe, es un verdadero paraíso natural oculto. Cuenta con uno de los paisajes más impactantes de Mendoza, sus imponentes cerros, el contraste de colores, sus vistas panorámicas y sus lagunas lo convierten en un atractivo digno de admirar.

Este valle está ubicado a 95 kilómetros de la Ciudad de Malargüe y a unos 21 kilómetros de ripio del Valle de Las Leñas, camino que solo es posible transitar, con mucha precaución, en primavera y verano. Todo este sitio pertenece actualmente al centro de ski Las Leñas, la empresa quien se encarga del manejo del lugar.

Esta semana las fotos de la laguna principal de Valle Hermoso generaron gran revuelo en las redes sociales, y es que el espejo de agua ya no se ve como hace unos meses atrás sino que ahora esta cerrado por un alambrado y se bloqueó el acceso público hasta la orilla.

El encargado de "mover el avispero" y generar polémica por la medida tomada fue el reconocido historietista mendocino Chanti, Santiago González Riga, quien se define como "un amante de la montaña" y se sorprendió al encontrarse con este cerco en una de sus visitas a Valle Hermoso hace pocos días.

El antes y el después compartido por Chanti en su cuenta de Instagram.

"Al ir a Valle Hermoso me puse contento al descubrir que habían arreglado el camino, que lo hacia intransitable para cualquier vehículo. Pero al llegar a la laguna, me quedé sorprendido al ver que la habían cercado completamente, incluso el camino que la bordea", cuenta el historietista que ya había estado en el lugar en otras oportunidades y había planificado la visita con tres amigos, quienes no pudieron conocer de cerca la laguna o llevarse de recuerdo una postal sin un alambrado que cambiara el paisaje.

"Cada vez están más cerrados los atractivos naturales de Malargüe, muchos de ellos tienen dentro cauces y espejos de agua. No puede ser que el Gobierno lo deje al arbitrio del privado, cuando son recursos naturales. Esto se agrava más si pensamos en la escasez de agua que hay en Mendoza", cuestiona Chanti y deja notar indignación en su tono de voz.

Santiago González comparte que no es la primera vez que se encuentra con una situación así, esto también sucede con otros atractivos naturales de Las Leñas. "Soy andinista desde hace muchos años, hace 20 años atrás pude subir varios cerros de ahí y llegar hasta la Laguna Escondida que se encuentra atrás. Sin embargo, ahora eso no es posible, es indignante ver que no tenemos libre acceso a estos atractivos naturales".

Chanti compartió en sus redes sociales una ilustración con el ashtag #montañaslibres.

Por su parte, el director de Promoción y Políticas Turísticas de Malargüe, Marcelo Rivarola, en diálogo con MDZ explicó el motivo que llevó a Las Leñas a colocar el cerco. “La laguna tiene un cierre perimetral, esto es un cierre preventivo que ha hecho el concesionario de Valle Hermoso porque pertenece a un ámbito privado -y añadió- ellos (la empresa) nos informaron que estaban muy impactados por los residuos que dejaban los visitantes en la orilla de la laguna, las bolsas de nylon que sacaban desde adentro del agua y que por tal motivo recurren al cierre para preservar el lugar".

Si bien Valle Hermoso ya no cuenta con el acceso liberado para todo público en su costado norte Rivarola aclara que se puede ingresar y también a la laguna Larga, ubicada a unos metros de allí, si se abona una entrada, la cual incluye el acceso al camping y el uso de las instalaciones y servicios.

"Desde la Municipalidad de Malargüe bregamos para que se brinden servicios turísticos y apoyamos al sector privado, por ello trabajamos mucho para dejar en condiciones el camino hacia Valle Hermoso”, afirmó Rivarola y destacó que a su vez “se busca garantizar el acceso público a la laguna y que la gente disfrute de la montaña”.

Para lograr esto último pedirán, a quien tiene en este momento la concesión de Valle Hermoso, que se habilite el sector norte de la laguna, es decir el área pública a la cual se podía acceder libremente sin tener que abonar.