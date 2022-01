Singapur: un modelo de OnlyFans podría ir preso por violar una ley que prohíbe publicar desnudos en internet

Con solo 22 años, Titus Low es uno de los creadores en OnlyFans más exitosos de Singapur.

Miles se suscriben a su perfil en la plataforma en línea donde los usuarios pueden comprar o vender contenido original.

El sitio es mejor conocido por su contenido explícito para adultos y el propio Low lo usa para publicar fotos y videos de desnudos.

Sin embargo, en diciembre del año pasado fue arrestado y acusado de "transmitir material obsceno", lo que lo convirtió en el primer creador de OnlyFans en ser procesado en Singapur.

Podría enfrentar meses de cárcel si un tribunal lo declara culpable.

Según el Código Penal de Singapur, es ilegal transmitir cualquier material obsceno por medios electrónicos, o participar o recibir ganancias de cualquier negocio en el que se transmita este material.

"Técnicamente hablando, [eso significa] que es contra la ley enviar una foto tuya desnuda, incluso si es consensual", dice Mark Teng, director ejecutivo del bufete de abogados That.Legal.

El caso ha causado revuelo a nivel local y plantea nuevas preguntas sobre lo que esto significa para los creadores de la plataforma.

También ha generado una conversación amplia sobre si dicho contenido debería ser criminalizado en Singapur. Low podría ser condenado a varios meses de cárcel. Foto: TITUS LOW

La BBC trató de contactar a OnlyFans para conocer su posición sobre el tema pero no recibió respuesta.

Esposado y arrestado

La incursión de Low en OnlyFans comenzó hace solo seis meses.

Antes de eso, según explicó, "luchaba" para llegar al fin de mes. El sitio le permitió obtener independencia financiera.

"En mi caso es algo consensuado entre adultos. Así que no pensé que hubiera ningún problema [estar en OnlyFans]", le dijo a la BBC.

Pero en octubre del año pasado, cinco policías llegaron a su casa y confiscaron su teléfono, iPad y los detalles de su cuenta, agregó.

Las autoridades alegan que le advirtieron que no podía acceder nuevamente a la plataforma ya que incurría en un delito penal.

Pero, según la policía, Low recuperó el acceso y continuó publicando "materiales obscenos". Además, abrió una segunda cuenta.

Low le dijo a la BBC que trató de volver a su cuenta porque dependía de ella para sus gastos, siendo la plataforma su principal fuente de ingresos.

El 2 de noviembre, la policía volvió a su casa y confiscó su nuevo teléfono y su cuenta de OnlyFans nuevamente. Foto: GETTY IMAGES

Más de un mes después, el 29 de diciembre, le dijeron que se presentara en la comisaría.

"Me dijeron que me iban a acusar y arrestar... [y] me esposaron y me encerraron".

"Sentí mucho miedo y por la forma en que me trataron, fue como si hubiera hecho algo muy malo", dijo.

Fue acusado de delitos: transmitir material obsceno a través de dos cuentas de OnlyFans y no cumplir con la orden de no acceder a la plataforma.

El primer cargo conlleva hasta tres meses de cárcel, y el segundo hasta seis meses y una multa de 5.000 dólares de Singapur.

Creadores preocupados

El arresto de Low preocupa a la pequeña comunidad de creadores de OnlyFans del país.

Una creadora local que usa el nombre de LucyToday estima que la ciudad-estado tiene alrededor de 100 creadores locales e indicó que temen ser arrestados.

"Es muy frustrante pensar que el gobierno está criminalizando lo que hacemos con nuestra sexualidad cuando nadie está siendo dañado. Parece que estamos siendo perseguidos por un 'crimen' sin víctimas".

La mujer añadió que nadie de OnlyFans la ha contactado para advertirle sobre los posibles riesgos de usar la plataforma en Singapur. GETTY IMAGES

Pero LucyToday aceptó que tiene la intención de seguir usando el sitio y espera que "la policía no me persiga".

Eugene Tan, profesor de derecho en la Universidad de Gerencia de Singapur, agregó que la policía no "participa en la vigilancia intrusiva de las plataformas de redes sociales".

"[Pero] aquellos que usan la plataforma para producir y transmitir material obsceno están potencialmente en la mira de las [autoridades]".

El alcance de la ley

Esta ley se extiende no solo al contenido de sitios como OnlyFans, sino también a cualquier material obsceno que se transmita por medios electrónicos.

"Ya sea que alguien [transmita] a través de SnapChat, OnlyFans, sea cual sea el sitio, todavía [cae] en esta sección", dijo Teng.

Empero, el profesor explicó que es poco probable que Singapur procese asuntos como el envío consensuado de desnudos.

"No hay interés de política pública en procesar tal transmisión de desnudos, especialmente por parte de parejas en una relación íntima y donde las imágenes solo involucran a la pareja".

Entonces, ¿cuál es el futuro de OnlyFans en Singapur? ¿Podría legalizarse?

"Esperamos que durante la próxima revisión del Código Penal, se revisen las leyes relativas a la actividad sexual de cualquier naturaleza para mantenerse al día con la sociedad y la tecnología, con el principio de consentimiento como base para determinar la legalidad", dijo Kelly Leow, gerente de comunicación de la organización sin fines de lucro AWARE.

Pero el profesor Tan sugiere que esto es poco probable.

"En algunas jurisdicciones como el Reino Unido y EE.UU., la producción y transmisión de material obsceno no es ilegal... [y] a menudo está relacionada con la libertad de expresión".

"Singapur adopta un punto de vista casi diametralmente opuesto. La libertad de expresión no se extiende a las restricciones que el parlamento considera 'necesarias'... en interés del 'orden público o la moralidad'".