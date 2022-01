Preocupa el aumento de internaciones de niños con covid-19

El aumento de los casos positivos de coronavirus a nivel nacional debido a la presencia de la variante ómicron impactó de forma directa en las internaciones por cuadros graves de la enfermedad y los niños no están exentos de esa situación. Las internaciones en los hospitales pediátricos en algunos casos se triplicaron con relación a la primera semana de enero.

El avance de la campaña de vacunación permitió disminuir el riesgo de internaciones y muertes por coronavirus. En el caso de los bebés y niños que aún no están vacunados o tienen un porcentaje más bajo de vacunación, el riesgo de contagios aumenta debido a la alta tasa de transmisión que posee la variante ómicron.

En paralelo a los contagios, la cifra de internaciones va subiendo de forma paulatina. Tal es el caso del Hospital de Pediatría Garrahan en CABA, donde la cantidad de niños y adolescentes internados con covid-19 se triplicó con relación a la primera semana de enero. Actualmente, en ese hospital hay 98 pacientes internados por coronavirus, el 50% posee enfermedad de base y solo el 30% tiene el esquema de vacunación completo. La cifra varía de forma permanente debido a los egresos por altas e ingresos diarios que se producen.

El Garrahan es uno de los centros pediátricos de referencia en salud pública, gratuita y de alta complejidad de la Argentina.

La primera semana de enero se produjeron 33 internaciones pediátricas por cuadros de coronavirus en ese nosocomio, solo un tercio del número que se registra actualmente. Según las autoridades, el aumento de internaciones puede estar dado por el crecimiento de los casos y el movimiento derivado de las vacaciones.

Según el parte epidemiológico de la institución, durante el año 2020 y 2021 se confirmaron 663 y 1329 pacientes con Covid-19, respectivamente. En el año 2022, hasta la semana epidemiológica del 1 al 8 de enero, se diagnosticaron 295 casos positivos, número que, en una semana, corresponde a la mitad de todo lo registrado durante el año 2020. De esos casos, 107 correspondieron a niños con enfermedades de base. En cuanto a las edades, la media fue de 65 meses, siendo los menores de un 1 año el registro de mayor porcentaje de casos positivos.

En el caso de Mendoza, el Hospital Pediátrico Humberto Notti, a la fecha tiene un total de 18 niños internados, todos con patologías de base preexistentes, de los cuales 2 están en terapia y uno en neonatología. El número restante se encuentra en sala común y estables. La mayoría de los niños que requirieron una internación son menores de 3 años que aún no tienen las vacunas contra el coronavirus. En el caso de los niños más grandes, todos los internados poseen el calendario incompleto de vacunación.

La directora asistencial del Hospital Pediátrico Alexander Fleming (que recibe a los pacientes de la Obra Social de Empleados Públicos), Silvana Nadal, explicó que "con respecto a internación, no tenemos hoy pacientes internados de gravedad por infección por Covid-19 . Hay 3 pacientes internados que ingresaron por otras patologías y tienen PCR positiva para Sars Covid 2" y agregó: "Con respecto a la vacunación de estos niños, 2 de ellos no están vacunados porque no les corresponde por edad y el restante tiene 2 dosis".

La profesional destacó: "No vemos un impacto significativo en las internaciones con respecto al año pasado pero observamos un incremento en las consultas ambulatorias por guardia, que claramente aumentó respecto al verano anterior".

El jefe del servicio de internación pediátrica del Hospital Español de Mendoza, Daniel Ponce, cuyo servicio de internación y terapia intensiva pediátrica alberga a pacientes con prepagas y obras sociales, explicó: "Las internaciones pediátricas aumentaron respecto a otros momentos de la pandemia. Estamos observando casos de complicaciones post covid como el Síndrome inflamatorio multisistémico que compromete diversos órganos (piel, pequeños vasos, ojos, corazón, sistema de coagulación, aparato digestivo) principalmente en chicos no vacunados. Esto adquiere mayor importancia puesto que los niños por lo general no tienen comorbilidades".

Frente al aumento de casos que se viene observando desde el inicio del 2022, los profesionales de la salud consultados insistieron en la importancia del acceso a la vacuna y las medidas de cuidado personal tendientes a prevenir contagios que deriven en complicaciones que pueden poner en riesgo la vida de los bebés, niños y adolescentes.