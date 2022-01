Fuerte resistencia al pase sanitario en un destino turístico: "Ejercemos poder de policía"

Uno de los cambios más importantes entre las nuevas medidas impuestas por el Gobierno de Córdoba ante el incesante aumento de casos tiene que ver con la exigencia de que se solicite pase sanitario para determinadas actividades. Este nuevo paquete de medidas fue anunciado el 20 de enero y regirá hasta el 9 de febrero inclusive en todo el territorio provincial.

El polémico pase sanitario debe ser exhibido en gimnasios, natatorios y demás actividades que disponga la Agencia Córdoba Deportes. Además, será requisito para el ingreso a bares y esto es lo que despertó mayores resistencias.

Algunos propietarios de bares de Villa Carlos Paz señalaron que "es una nueva medida que nos ponen después de dos años duros que venimos viviendo, y que la vemos complicada ponerla en práctica”. Uno de ellos contó que el primer día de su aplicación “ya tuvimos problemas entre nuestros trabajadores y clientes que se sienten ofendidos cuando lo piden, les resulta incómodo mostrarlo”.

El dueño de uno de los bares céntricos de la ciudad serrana destacó que hay mucho personal aislado por contagios y esto también complica porque se generan demoras operativas en el servicio. Agregó que tienen la mejor predisposición ante la medida aunque "no estamos a favor y no tenemos el poder para pedirlo. Vamos a tratar de cumplirlo, pero el cliente no está dispuesto”.

Desde la Cámara de Turismo de Carlos Paz, Marcos Bertorello señaló que la presentación de este pase sanitario en los bares “no es necesaria ya que después de que salen de un bar las personas se van a lugares multitudinarios en los que que no sabemos si piden o no el pase sanitario. Desde la entrada tenemos que tomar algunas medidas que al cliente no le gustan”. Y agregó, insistente, “cuando se van del bar, tienen una libertad terrible. Esta medida nos sorprendió, tenemos que ejercer poder de policía”.

Los locales gastronómicos y bares tendrán un aforo de hasta el 80% en el interior y del cien por ciento en espacios abiertos. El horario de funcionamiento de estas actividades podrá extenderse hasta las 3 de la mañana,

Restricciones en el aforo

El último paquete de medidas también incluyó disposiciones con relación a los aforos. Las actividades nocturnas o eventos como boliches, discotecas, bailes y salones de eventos en espacios abiertos mantienen el aforo del 70 por ciento, con límite máximo conforme a la superficie del establecimiento y habilitación municipal, bajo control de pase sanitario.

En espacios cerrados, el porcentaje del aforo será de acuerdo a la capacidad del establecimiento habilitado.

En cuanto a las reuniones sociales y familiares que se puedan realizar en espacios comunitarios como quinchos o salones de uso común, entre otros, tendrán hasta el 80% del aforo habilitado, siempre con los cuidados pertinentes como la ventilación cruzada en ambientes cerrados.

Además, la nueva normativa restringe la circulación de personas entre las 4 y las 6 de la madrugada, exceptuando a quienes se encuentren debidamente autorizados.

Por último, desde el gobierno de la Provincia recordaron que es necesario continuar con las medidas de prevención para evitar o reducir los contagios: uso adecuado del barbijo, en ambientes cerrados y abiertos, mantener la distancia física, optar por espacios ventilados o al aire libre y fundamentalmente, evitar la exposición a múltiples reuniones sociales. Y en caso de ser contacto estrecho o tener síntomas permanecer aislados.