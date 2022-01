Cómo es la vida de Magnus Carlsen fuera del ajedrez

Con 31 años, Magnus Carlsen ya pasó a la historia del ajedrez: es un Gran Maestro Internacional y se proclamó campeón mundial el 28 de noviembre de 2013 con lo que fue el segundo campeón más joven de la historia después de Garry Kaspárov. Su vida gira alrededor de este deporte, pero también busca disfrutar de otros placeres.

El joven noruego nació el 30 de noviembre de 1990 en la ciudad de Tønsberg y vivió desde muy chico en Lommendalen, cerca de Oslo. Fue a partir de los 8 años cuando participó de su primer torneo de ajedrez como federado, pero, en ese entonces, llevaba una vida como la de cualquier niño de su edad que iba al colegio y jugaba con sus amigos.

Las personas con un coeficiente intelectual tan alto como Magnus Carlsen, considerado un superdotado, suelen ser sumisas, con perfil bajo y muy solitarias. A los 4 años él ya sabía todos los municipios de Noruega, cómo eran las banderas y las capitales de todos los países de la ONU, lo que le causó que sufriera bullying en el colegio.

"Magnus era un chico sensible, que tuvo algunos problemas en el colegio. Le costó integrarse", reveló en una entrevista Simen Agdestein, su primer entrenador. El constante acoso escolar por considerarlo "diferente" y "raro" hizo que se refugiara en el tablero de ajedrez, lo que no sabía que se iba a convertir en parte de su vida.

Fuente: Instagram @magnus_carlsen.

¿Cómo es hoy la vida de Magnus Carlsen?

Al noruego le gusta dormir entre 11 y 12 horas todos los días, y se autodefine como una persona sensible. "Mi vida cotidiana es como la de un artista. Trabajo cuando estoy inspirado. No me impongo un horario fijo. No me gusta tener obligaciones", reveló en una entrevista que dio para un diario español.

Su vida es muy tranquila y, aunque suele tener un perfil muy bajo, lo cierto es que tiene un gran carácter. Además, le encanta hacer chistes, pero es tan serio que su círculo íntimo no suele entenderlo, incluso, una vez hizo una broma sobre Donald Trump y la prensa le acusó de apoyarlo: "Por eso es mejor estar callado. La corrección política domina todo".

Lleva una vida normal viviendo entre sus tres ciudades preferidas: Tønsberg, Bærum y Bruselas. Además de jugar al ajedrez, tiene una empresa llamada "Play Magnus", valorada en más de 10 millones de dólares, y lo poco que se sabe es que es perezoso en su cotidianidad, trabaja también como modelo, le encanta ver partidos de baloncesto y jugar al póker con sus amigos.

Magnus Carlsen no se pierde ningún partido del Real Madrid, club del cual es hincha desde muy pequeño porque se crió analizando las estadísticas. Es fanático del ex futbolista Zinedine Zidane e hizo dos saques de honor en el Santiago Bernabéu como campeón del mundo. Pese a que el fútbol lo apasiona, el ajedrez sigue siendo el pilar de su vida. ¿Lo sabías?