Alfredo Ceverino: el recuerdo de su familia y las obras que nos dejó

A los 82 años falleció el reconocido artista plástico y escultor Alfredo Ceverino. Con una amplia trayectoria nacional e internacional, supo ser embajador mendocino en el mundo con sus obras.

Ceverino nació en Las Heras y desde su tierra natal trascendió las fronteras. Se formó en la Academia Provincial de Bellas Artes, siguió las corrientes de la neo figuración, con influencias de distintos movimientos amalgamados en un estilo personal, caracterizado por el nivel poético e imaginativo propio de los maestros.

Desde su Las Heras natal, que el tanto quería, partió con su creatividad a Francia, España o Latinoamérica. En sus obras siempre supo reflejar su profunda visión del mundo en cuadros, esculturas o grabados celebrados gracias al poder de transmisión que con gran sensibilidad hacía sobre el complejo entramado de la vida.

Ceverino dedicó su vida al arte.

Su pasión artística trascendió generaciones, sus hijos y nietos tuvieron la oportunidad de compartir con el gran maestro Ceverino el trabajo creativo del arte visual o la música y de empapar sus vidas de arte.

Su hija Ini, quien se dedica a la música, publicó un profundo mensaje de despedida, en el cual comparte recuerdos de su vida junto a su padre. "Momento muy duro para toda la familia por nuestra costumbre de estarnos juntos, de charlar y debatir hasta cualquier hora sobre la cultura y el arte como última frontera (como siempre decía)".

A modo de consuelo Ini expresa con alegría que Alfredo seguirá presente en las obras artísticas que cada persona conserva. "Han sido tantos y tantos los mensajitos de gente que lo quiere por haber sido alcanzada por su palabra, su ironía y su coherencia, su magia... cientos de alumnos que empezaron a creer en ellos mismos y en considerar el arte como su camino o al menos un refugio interno. Tantos que amanecen con una sonrisa al ver en su pared una historia de gatos, carretillas, maniseros o niños cantando. Pedacitos del Alfre por todas partes, brillitos en cada rincón".

La pasión por el arte se transmitió de generación en generación.

"Yo creo que gracias a él mis gustos musicales han sido tan eclécticos, amplios, coloridos y amo escuchar la música del mundo", cuenta a MDZ Ini y recuerda: "Los sábados eran los días para no madrugar, recuerdo despertarme una mañana escuchando Bach, otra mañana Joan Manuel Serrat, o Violeta Parra, Vinicius de Moraes, Atahualpa, Mercedes Sosa, así de amplio era su gusto musical y eso ha sido uno de los mejores regalos que me pudo hacer".

Yayi, la mayor de los tres hijos de Alfredo, compartió con MDZ: "Mi padre no me dejo un legado, me regaló un mundo. Desde siempre me valoró a mi, a mis decisiones y a mis obras. Sin importar la herramienta que usara para expresarme". Ella además recuerda cómo su padre la acompañaba en su música y la cantidad de veces que escuchaba sus canciones: "Se gastó mi CD y se sabía las letras de tanto escucharlas, se sentía orgulloso de mi novela".

Sus hijos recuerdan cómo en cada paso que dieron en lo personal y profesional su padre estuvo presente. "Desde que me reencontré con la plástica me daba consejos y siempre me iba de su casa con un pincel o acrílico de regalo", expresa Yayi.

