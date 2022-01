Un destino increíble para disfrutar en familia para vacaciones en pandemia

La pandemia aún no da tregua. Si bien hay consenso sobre que esta sería una última etapa del coronavirus como supimos conocerlo, los contagios siguen altos en Argentina y amenazan con terminar con las vacaciones para muchas familias. Viajar afuera del país fue una empresa difícil esta temporada y muchos se volcaron a conocer grandes destinos turísticos locales. Lejos de la concurrida costa bonaerense y con unos paisajes increíbles, Puerto Madryn (Chubut) se impone por su biodiversidad y amplias playas familiares.

En MDZ Radio indagamos sobre las posibilidades con las que cuentan los viajeros que se deciden a último momento o incluso aquellos que tuvieron que modificar sus planes por alguna embestida de la pandemia. Dialogamos con Marcos Grosso, Secretario de Turismo de Puerto Madryn quien contó que luego de una exitosísima temporada de ballenas, "la mejor en los últimos diez años", hay algunas sorpresas para los amantes de la naturaleza este verano en Chubut.

En cuanto al incendio de principio de año en las zonas aledañas a Puerto Madryn, "los hitos turísticos no fueron impactados de lleno por lo que aquellas personas que vayan a la zona prácticamente no se darán cuenta que los incendios existieron", comentó Groso. Sin embargo aclararon las autoridades que las mayores consecuencias las enfrentaron los productores ganaderos ya que son 80 mil las hectáreas afectadas. Actualmente está toda la zona habilitada perfectamente para transitar y visitar la imperdible Península de Valdés.

Por un lado, se busca una playa tranquila dónde no se "amontone" la gente, pero que se pueda disfrutar de todos los servicios. "Una ciudad que es mucha naturaleza dónde se pueden ir a ver lobos marinos, pingüinos o delfines, pero además es un plan venir a disfrutar la playa con 30 grados comiendo rabas y mirando el mar" destacó Grosso.

"Cruceros ecológicos" lleva todos los días a ver estos divertidos delfines con un gran mensaje de respeto por la biodiversidad.

"A diferencia de la costa de la provincia de Buenos aires donde las playas son más chicas, Puerto Madryn tiene solamente en su casco céntrico 8 kilómetros de playa con balnearios y paradores. Luego, 15 kilómetros hacia el norte o el sur hay otras con menos servicios dónde se puede estar tranquilo con una conservadora que pueden ser de arena o de piedras y dónde no hay prácticamente olas". En esa dirección para los amantes de la tranquilidad, se recomienda "Punta Este" cuando sopla mucho viento y la arena se hace difícil; y luego "El Doradillo" que es una reserva muy bien cuidada dónde hay una inmensa playa de arena suave.

"Lo más valioso del vínculo con la fauna en Madryn es la cercanía. No se ven a lo lejos, sino que prácticamente se puede caminar entre los pingüinos" señaló el secretario de Turismo. Ahora bien, no son sólo snorkel con lobos marinos, avistaje de ballenas y la reserva de pingüinos magallanes más grande del mundo, sino que hay aún más. Como novedad, hace poco se puede navegar mar adentro y ver a los divertidos delfines. "Todo lo que hacen los delfines en esos lugares que ya no tienen que existir más que son los acuarios, acá (Puerto Madryn) lo hacen en libertad: interactúan con la gente, nadan a toda velocidad, saltan por los aires".

Desde las autoridades de Madryn aseguran tener un sello de calidad sanitaria con un protocolo muy estricto que aún hoy se sigue cumpliendo. "Algunas medidas se flexibilizaron pero nunca se quitaron como la distancia social, el aforo en los locales gastronómicos y los alojamientos. Esto se controla. Además al sector turístico se le dio una prioridad absoluta en la vacunación por lo que todos tienen las dos dosis y eso es una barrera epidemiológica".

Teniendo en cuenta que hay una excelente temporada turística, si algún interesado quiere viajar hacia allá, se recomienda que realicen reservas aunque todavía queda lugar.

