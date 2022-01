Pase sanitario y fecha de inicio: qué pasa con las clases en la Ciudad de Buenos Aires

En la conferencia conjunta con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, Gabriel Armando Battistella, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña recordó las fechas establecidas para el retorno a las clases y recordó que tal como realizó durante los últimos dos años la ciudad establecerá protocolos de presencialidad teniendo en cuenta la situación epidemiológica actualizada, por lo que adelantó que al momento sólo pueden delinear las medidas a grades rasgos, aunque manifestó cuáles son los objetivos que motivarán las decisiones.

"Los alumnos de nivel inicial y primario regresarán al aula el 21 de febrero", expresó la ministra. Comentó que los alumnos del nivel secundario lo harán el 2 de marzo, Señaló que para que eso sea posible, la vuelta de los docentes está prevista para el 7 de febrero, fecha a partir de la cuál comenzará una capacitación intensiva y masiva a fin de que maestros y profesores sigan "trabajando en reforzar contenidos y procesos de aprendizaje" que pueden haberse visto afectados por dos años de presencialidad intermitente.

Soledad Acuña, Horacio Rodríguez Larreta y Gabriel Armando Battistella durante la conferencia de prensa en la que se habló de la situación epidemiológica de la Ciudad

A la hora de hablar de protocolos, Acuña señaló que aun no están definidos los detalles ya que serán establecidos más cerca del inicio de clases teniendo en cuenta la situación epidemiológica del momento y con el dinamismo que caracterizó las decisiones en el último año. Sin embargo, fue optimista respecto a la presencialidad ya que "la tasa de adherencia a la vacuna en la Ciudad es muy alta" y este es un factor clave para el cuidado de la población.

En ese contexto, declaró que el objetivo que tienen no sólo desde su ministerio sino también desde el gobierno es "garantizar la máxima presencialidad sin interrupciones". Y, en este sentido, habló de la necesidad de "buscar un protocolo que garantice certezas y tranquilidad" a toda la comunidad educativa pero sin perder de vista el rol de la presencialidad en los procesos de aprendizaje. "Debe haber continuidad pedagógica dentro del aula en forma presencial", señaló entrevistada por TN.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que se solicite un pase sanitario en las escuelas, la ministra fue tajante y expresó que no se va a pedir pase sanitario en las escuelas. "No creemos que haya que prohibirle la entrada a la escuela a un chico cuyos padres no lo han vacunado", explicó la ministra dejando en claro que la prioridad es garantizar a niños, niñas y adolescentes el derecho a la educación.