La aclaración de la Anmat sobre un polémico componente de la vacuna AstraZeneca

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó hoy que la vacuna contra el coronavirus producida por AstraZeneca no contiene "grafeno", una sustancia compuesta por carbono. "Esta Administración Nacional aclara a la población que la vacuna covid-19 AstraZeneca no contiene grafeno entre sus componentes", señaló el comunicado del organismo.



Anmat explicó que "la información sobre el contenido de grafeno surge de un error en el tipeo del Informe IF-2021-120912800-APN-DECBR#ANMAT adjunto al expediente judicial y que fuera aclarado en la declaración realizada día martes 11 de enero del corriente año, en la causa judicial correspondiente, por la responsable del área".



Así, el organismo explicó que "en el punto 4 del informe donde dice “el Grafeno se encuentra dentro de los componentes de la misma” debe decir “el Grafeno NO se encuentra dentro de los componentes de la misma”.





En diciembre pasado circuló por redes sociales un video con falso contenido que se volvió viral en el que se aseguraba que las vacunas contenían óxido de grafeno, que esta sustancia entraba a las células del organismo y que a partir de allí se emitía una señal de Bluetooth.



Ninguna de las vacunas contra el coronavirus aprobadas en la Argentina ni en el mundo tiene entre sus componentes grafeno u óxido de grafeno, según se desprende de sus fichas técnicas.