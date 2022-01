Alertan que la ola de calor generó bacterias peligrosas en el agua del río de La Plata

El subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Guillermo Jelinski, recomendó hoy evitar beber y tocar el agua de las costas de Berisso y Ensenada debido a la presencia de cianobacterias, ante lo cual se declaró el "alerta naranja".



"Desde el año pasado estamos monitoreando esto desde la Mesa Interinstitucional Adviery ahora otra vez hay una floración muy grande de cianobacterias, por lo que se declaró el alerta naranja", explicó el funcionario en declaraciones a radio Provincia.



Detalló que el aumento del calor y la bajante del río de La Plata generaron estos días "una floración más importante" y destacó que con la "bandera naranja" la gente no debe ingresar al agua.



"En la superficie y en la playa se van a ver manchas verdes: no hay que tocarla, no hay que tener contacto. Sobre todo en ojos y boca. Menos que menos tomar esta agua", advirtió el funcionario provincial y recomendó consultar en el centro de salud más cercano en el caso de intoxicación.





Alertó que esa situación puede presentarse entre hoy y mañana también en el municipio de Ensenada, por lo que recomendó a la población "estar atenta y tener cuidado".



Las cianobacterias son organismos microscópicos que pueden realizar fotosíntesis y son reconocibles por su coloración azul verdosa. Se nutren de la materia orgánica del agua, por lo que son un indicador de dicho tipo de contaminación.



Su proliferación desmedida en el río de la Plata se debe a una conjugación de factores, como la bajante histórica en toda la cuenca; la elevación de la temperatura estacional y por efecto del cambio climático; y la cantidad de efluentes vertidos, que es la habitual, pero en un caudal de agua reducido, aumentando su concentración.



Dado que liberan toxinas al medio en el que se encuentran, pueden convertirse en una problemática significativa para la salud humana y ambiental.