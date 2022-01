El Gobierno aprobó el uso de los autotest: en qué casos se utilizará

Tal como había hecho la Anmat hace unos días, el Gobierno nacional aprobó esta mañana el uso de los autotest para detectar covid. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, brindó una entrevista en la cual dio detalles de cómo funcionarán los test individuales y qué roles se le asignarán, según la consideración de la cartera sanitaria que ella conduce.

Respecto de los autotest para diagnosticar coronavirus, la ministra se basó en la resolución ministerial publicada hoy en el Boletín Oficial para detallar los tres roles de esa prueba: el primero es el individual, que se compra en la farmacia, que a través de una aplicación que se vincula con el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) tendrá que reportar el resultado, o que no lo utilizó.



Por otro lado, está la industria, que lo va a utilizar para sus empleados, para testear y también reportar los casos positivos y negativos. Por último está el de las jurisdicciones, que podrán adquirirlo para los empleados públicos.



Respecto del actual aumento de casos positivos, Vizzotti dijo que "es imposible prever cuando bajará porque depende no sólo del virus sino también del comportamiento social, de los cuidados y de la vacunación".



"Emergió una nueva variante y cambio la situación de la pandemia no sólo en la Argentina sino en el mundo. Este momento exponencial del número de casos en nuestro país se debe a que a toda la planificación de las actividades se suma la emergencia de una variante que es extremadamente transmisible y entre leve y moderada que tienen las variantes anteriores".



"Gracias al avance de vacunación -tenemos el 85% de las personas con una dosis y 73 con dos dosis- este aumento no se traduce en hospitalizaciones y muertes que es el objetivo que teníamos desde agosto", añadió.

La resolución