Revelan por qué esta semana también tendrá temperaturas mínimas insoportables

Desde el norte de la Patagonia hasta Jujuy, casi todo el país se verá afectado esta semana por una intensa ola de calor que se espera que sea "extraordinaria" con temperaturas máximas entre los 35 y los 42°C que podrían ubicar a la Argentina, una vez más, como el lugar más cálido del planeta, indicaron especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires registran un clima muy caluroso desde hoy, con temperaturas máximas previstas entre los 35 y los 42°C, que podrán superarse en algunas localidades, informó el SMN.



"La masa de aire cálido va a estar desde el norte de la Patagonia hacia el norte del país afectando todo", explicó Cindy Fernández, meteoróloga del SMN. "Se espera que esta ola de calor sea equiparable a olas de calor extraordinarias que hayamos tenido en la Argentina", indicó la especialista y recordó que para que se determine ola de calor deben darse al menos tres días consecutivos con temperaturas máximas y mínimas superiores a los valores umbrales de cada localidad.



La última ola de calor histórica en la Ciudad de Buenos Aires ocurrió en 2013 y duró nueve días, mientras que la anterior se había registrado en 1957, donde se alcanzó la temperatura más alta en la Ciudad con 43 grados.





Fernández advirtió que "lo más destacado de esta ola de calor no es solamente las temperaturas máximas, sino que las temperaturas mínimas van a ser muy elevadas, por encima de los 25 grados, en prácticamente todo el país".



"Esto hace que durante la noche el cuerpo no descanse bien y que las noches sean muy calurosas", alertó la profesional y adelantó que es posible que en varios puntos del centro del país, como la provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa, Córdoba y Santa Fe se alcancen los 40 grados y "se mantengan esas temperaturas de máxima durante toda la semana".



Respecto de estos valores tan elevados, Fernández aseguró que Argentina podría convertirse nuevamente en el país más cálido del planeta esta semana. "No es algo totalmente atípico, ya ocurrió este año el 1 de enero en Santiago del Estero", señaló y explicó que se debe a que "casi todos los países están en el hemisferio norte, que está en pleno invierno ahora".



Sobre las causas de esta nueva ola de calor, la especialista detalló que se trata de "una combinación de factores, por un lado tenemos un sistema de alta presión muy intenso que está en parte afectando el norte y centro de Argentina, y permite el ingreso de una masa de aire cálida desde el norte".





Además, agregó que no hay presencia de frentes fríos, y se registran condiciones como el cielo despejado y una época del año donde la insolación es elevada. A su vez, la vocera del SMN remarcó que la sequía es otro "factor que hay que tener en cuenta", ya que "al haber poca humedad también se favorece que las temperaturas se incrementen un poco más".



Las condiciones secas se ven promovidas por la presencia del fenómeno de La Niña, que genera en el país precipitaciones por debajo de lo normal, como resultado de la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera.



También, Fernández apuntó que "las olas de calor extraordinarias ocurren una vez cada cierta cantidad de años", pero que es "esperable que con el cambio climático, episodios como este empiecen a ser un poco más frecuentes".