El barbijo seguirá siendo obligatorio al aire libre, pero habrá excepciones

El tapabocas o barbijo, a partir del próximo sábado, "no será obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano" y sí lo seguirá siendo "en lugares cerrados" como aulas, cines, teatros, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos, informó el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria no obstante destacó que esta normativa nacional "estará sujeta a la decisión de implementarla de cada jurisdicción, en función de su situación epidemiológica y la circulación de variantes".



De esta forma no será obligatorio el uso de tapabocas al aire libre "solamente cuando se circule en forma individual o en burbuja, y en un espacio en el que no concurran numerosas personas". Si lo será en lugares cerrados y al aire libre en situaciones de aglomeración de personas o contactos cercanos.



El Ministerio de Salud explicó que "en espacios abiertos y sin aglomeración de personas o contactos cercanos, el riesgo de transmisión de covid-19 disminuye considerablemente".





Entre los lugares al aire libre en el que sí será obligatorio el uso de barbijos es en parques públicos con mucha afluencia de gente, juegos infantiles o eventos masivos, o los que tengan contacto cercano con otra persona, como los puestos de diarios o de comida, o filas para ingresar a un comercio.



El tapabocas también seguirá siendo obligatorio en lugares cerrados como aulas, cines, teatros, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos.



A esta normativa nacional "pueden adherir o no las gobernadoras y los gobernadores en función de la situación epidemiológica y la circulación de variantes en cada una de las jurisdicciones", destacó la cartera nacional.



"La pandemia no terminó, y tenemos que seguir cuidándonos sobre todo en lugares cerrados, porque aún estando vacunados se puede tener la infección y transmitirla, especialmente de la variante Delta, que ya tiene circulación comunitaria en el país", sostuvo la directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte.





El principal objetivo del tapabocas "es preventivo, disminuir la emisión de partículas y con ello el riesgo de contagio", por lo que su uso correcto disminuye significativamente el riesgo de transmisión", aclara el comunicado.



La cartera recordó que el tapabocas "debe ajustarse bien a la cara, cubriendo la nariz, la boca y el mentón, para que las gotas respiratorias que contienen el virus no puedan entrar y salir alrededor de los bordes del tapabocas".



Precisó además que los ambientes interiores sin ventilación "son los más riesgosos para la transmisión mediante aerosoles que se acumulan, aumentando las probabilidades de que se inhale aire con presencia de virus".



Finalmente la cartera destacó que si bien el riesgo de transmisión es más alto cuando se comparten lugares cerrados y mal ventilados, "en lugares abiertos el riesgo disminuye pero no se extingue".





Esto se da principalmente "en situaciones de aglomeración de personas o contactos cercanos", por lo que "debemos seguir usando todos el tapabocas en esas situaciones para no exponernos mutuamente a la posibilidad del contagio", aseguró el Ministerio.