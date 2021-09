Una precandidata porteña quiere ser la voz de una juventud olvidada

Violeta Alonso tiene 23 años y es estudiante de la carrera de Letras en la UBA, y se presentará como tercera precandidata a la Legislatura Porteña representando al MAS (Movimiento Al Socialismo), en las listas de CABA junto a Federico Winokur. Es una de las precandidatas para estas elecciones más jóvenes, y ya cuenta con una gran trayectoria en la militancia y el mundo político. Actualmente es Secretaria General del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y en el secundario fue miembro del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires.

Desde los 14 años, comenzó a participar de reuniones, o protestas en defensa de la educación pública, en contra del autoritarismo que existía en su colegio, o reclamos por el feminismo. “La verdad que la militancia me parece apasionante, y si hay algo que necesitamos los jóvenes es cambiar este mundo en el que vivimos. Por eso cuando entré en la facultad, ya había participado en ese tipo de actividades. Aunque realmente esa militancia se desarrolló mucho más en estos últimos años”, explica Violeta.

Violeta, junto a sus compañeros del CEFyL, Manuela Castañeira y Federico Winokur.

-¿Te resultó sencillo meterte en el mundo de la política?

-En la política uno crece mucho a nivel personal. Es muy de relaciones sociales, entonces capaz uno a veces tiene su timidez, en mi caso al menos tenía vergüenza de hablar frente a cientos de compañeros de cursada. Uno empieza por ahí, es lo normal. Muchos que están empezando en Filosofía, compañeros nuevos del CBC, pasan siempre por la misma experiencia. Es desafiante, sin dudas es una experiencia de mucho crecimiento, pero es hermoso, siempre hay una cantidad enorme de compañeros que te acompañan en ese recorrido. Al menos en el Nuevo MAS somos muy compañeros y solidarios entre nosotros, para poder crecer desde ese lugar que está buenísimo. Aunque por otro lado, siempre están las dificultades de los ataques, uno se mete a militar en la izquierda y trae sus desafíos. se fomenta que uno debe participar en los partidos como el del peronismo, o el macrismo, lo que genera que uno opte por esas dos opciones que al fin y al cabo ambos son partidos del régimen capitalista. Por lo que militar en organizaciones que cuestionan al capitalismo, que desde el primer momento defienden al aborto legal, al feminismo, es un gran desafío para todos. Hay que aprender a debatir y defender lo que uno cree.

-¿Cuál fue el proceso que tuviste al pasar de la militancia universitaria a formar parte de las listas?

-Mi lugar en las listas tiene que ver con que se escuche la voz de la juventud, porque en este año y medio de pandemia no se nos escuchó, y me parece que eso fue muy grave por parte del gobierno nacional como el de la ciudad. Hubo un abandono de la juventud, desde el punto de vista educativo, como dejar correr la precarización laboral. Los jóvenes sufrimos muchas consecuencias sociales tanto en salud mental, como también psicológicas en esta pandemia, y lamentablemente no se dio respuesta a nuestras necesidades. Sino que por parte de los medios de comunicación se nos responsabilizaron el contagio porque supuestamente había fiestas clandestinas, o se nos infantilizaba, planteando que los estudiantes no podíamos tener una opinión sobre qué pasaba con las escuelas y facultades en este tiempo. Entonces desde ese lugar, yo llego como tercera precandidata para la legislatura porteña, haré que se escuche la voz de los estudiantes y la juventud por eso estoy muy contenta, y obviamente en este último período venimos haciendo muchísimo para ser la voz de los estudiantes. Desde el año pasado, al principio de la pandemia, reclamamos por la conectividad hasta ahora que venimos haciendo desde hace más de un mes una jornada por una vuelta a la presencialidad segura y optativa. Creemos que es necesario volver a las facultades, que ya no hay motivos sanitarios. También realizamos charlas de apoyo para los estudiantes, e ingresantes sobre escritura académica, cómo rendir finales y poder acompañar a ellos que notamos que están muy de lado.

-Si me tuvieras que enumerar en orden de prioridades cuales son las temáticas que más les importan a los jóvenes ¿Cuáles serían?

-Para mí, en primer lugar la educación, porque justamente los jóvenes nos preocupamos por nuestro futuro. Poder desarrollar nuestras potencialidades, no queremos conformarnos con tener una vida con un laburo de 8 horas diarias en un lugar que no nos gusta, donde nos explotan, nos pagan poco, entonces para nosotros la educación es esencial. Por eso nosotros desde el Nuevo MAS estamos planteando una triplicación del presupuesto educativo. Nos parece que en los primeros años la educación es algo que en este último tiempo no se hizo. A mi me sorprende que alumnos de 19 años, que están en segundo año, no conocen todavía a sus compañeros de cursada. Tampoco conocen a sus docentes y eso dificulta la inserción de estos chicos a la facultad, o que puedan ser parte de organismos como el centro de estudiantes. Para enumerar otras, diría la precarización laboral ya que durante la pandemia avanzó descomunalmente.

-¿A qué te referís específicamente?

-Tenemos muchos compañeros que trabajan en Rappi o un Call Center y es terrible que planteen que nosotros tengamos que dedicar horas y horas de nuestras vidas que deberían estar dedicadas al estudio, y recibimos salarios de miseria. Nos proponen pasar nuestro tiempo en un trabajo con salarios miserables, que también te ponen el derecho de piso. Si recién empezás, tenés que aceptar las condiciones que te dan y así los compañeros dejan la facultad o avanzan haciendo una materia por cuatrimestre. Luego vemos que hay muchos jóvenes que no están conformes con el sistema que tenemos. Nosotros somos anticapitalistas, y vemos que hay un sector de los pibes que están preocupados por el futuro que queremos, cuando lo que se prioriza son siempre las ganancias de unos pocos. Y en función de eso se perjudican nuestras vidas y nuestro ambiente. Nosotros queremos rebelarnos contra el sistema, por eso decimos que la rebeldía está en la izquierda y no con los fachos de Milei.

Las precarización laboral, y la educación son una de las temáticas más importantes del partido.

-¿Qué opinas de las políticas sanitarias?

-Para nosotros el cuidado de la salud es fundamental, y desde que empezó la pandemia con el MAS impulsamos la solidaridad con los trabajadores de la salud, juntamos donaciones para los hospitales públicos. Si bien veíamos que Alberto Fernández decía que la salud era lo primero, eso no se veía en el presupuesto destinado a salud, donde veíamos que a principio de la pandemia, que en los hospitales faltan insumos, y menos en los salarios de los trabajadores de la salud. Es inadmisible ver a enfermeros que cobran treinta mil pesos por mes.

-Muchos jóvenes están cansados de la grieta en el país, ¿vos estás de acuerdo?

-Para nosotros la grieta no es entre el Peronismo y Juntos, sino que es entre los de arriba y los de abajo. Es entre los sectores del poder económico, de nuestro país y a nivel internacional, contra los trabajadores, la juventud y las mujeres. Ahí está la verdadera grieta, porque uno son los intereses de los grandes empresarios, y otro de los que laburamos, estudiamos y queremos construir ese futuro. Yo no comparto los intereses con el dueño de Monsanto, ni con el dueño de un banco. No hay un bien común que podamos compartir, ellos quieren exprimir a sus trabajadores, lo más que puedan para sacar la mayor cantidad de ganancia de ellos, evadir impuestos, y fugarse la plata.

-¿Qué mundo creés que se nos viene?

-Hay una cosa muy importante en el último período, que son los focos de rebeliones en el mundo. Lo que pasó en Chile, Colombia, las protestas antirracistas en Estados Unidos, son grandes focos de esperanza, también lo que viene siendo el foco de mujeres y personas LGBT. Así se consiguen conquistas inmensas, como lo fue el del aborto legal, que fue un proceso en el que yo fui parte, y eso es emocionante. Es confirmar que en la calle conquistamos nuestros derechos, entonces el futuro me parece que va de la mano de esta juventud, nuevas generaciones que queremos cambiarlo todo.

-¿A qué te referís con "todo"?

-Nosotros nos levantamos contra el racismo, en defensa del medioambiente, o derechos democráticos como sucedió en Chile. Las redes sociales tienen un punto muy bueno, que nos permiten conectarnos con compañeros y compañeras a nivel internacional peleando por lo mismo de nosotros. Me parece fantástico que haya podido ver en tiempo real lo que pasaba en Colombia, por ejemplo. Acá desde el Nuevo MAS somos parte de una corriente internacional que se llama Socialismo o Barbarie, donde compartimos ideas y luchas junto a compañeros de otros países. Nosotros necesitamos esto, porque este sistema nos lleva a estar mucho peor, como lo vivimos en la pandemia.