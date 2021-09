Resumen del libro "Padre rico, padre pobre" y por qué deberías leerlo

“Padre Rico, Padre Pobre” es un libro dirigido a los apasionados por las finanzas o todos aquellos que quieran aprender sobre el tema e independizarse económicamente. El tema central es cómo las personas trabajan duro toda su vida para otros y no logran ahorrar dinero, por ello Robert Kiyosaki, su autor, revela las claves para salir de este círculo vicioso.

El libro fue publicado en 1997 y escrito por el empresario e inversor Robert Kiyosaki y una de las contadoras más prestigiosas del mundo, Sharon Lechter, con el fin de remarcar cómo influye el dinero y el trabajo en sus vidas. "Padre rico, padre pobre" alcanzó el primer lugar de las listas de superventas de The Wall Street Journal, USA Today y el The New York Times.

Robert Kiyosaki nació en Hawái. Fuente: Wikipedia.

La idea general está basada en la educación financiera que Robert Kiyosaki recibió de su "padre rico" aunque muchos lectores creen que tiene un grado de ficción por el excesivo uso de alegorías. Por ello, acusaron al experto de haber "creado" a este padre, pero no quita que el libro no tenga contenido interesante para aprender a manejar las finanzas personales.

¿Cuáles son los principales temas y por qué vale la pena leerlo?

"Padre rico, padre pobre" menciona temáticas como la importancia de la educación financiera y en este sentido, menciona el rol de las empresas, las cuales primero gastan dinero y luego pagan impuestos, a diferencia de sus empleados quienes primero pagan impuestos para vivir con lo que les sobra durante el mes.

El libro fue un éxito en ventas.

Es importante destacar que este "padre rico" que menciona Robert Kiyosaki no es su padre biológico, sino un hombre que conoció en Hawai, donde él nació, y quien lo educó financieramente. En el libro de 207 páginas, podemos encontrar una serie de lecciones que pueden ayudar a cualquier persona a manejar su dinero de manera rentable:

Los ricos no trabajan por el dinero, el dinero trabaja para ellos : la mayoría de la gente trabaja para sobrevivir, mientras que la gente rica “hace dinero” y adquieren activos que son los que generan ingresos.

: la mayoría de la gente trabaja para sobrevivir, mientras que la gente rica “hace dinero” y adquieren activos que son los que generan ingresos. La riqueza más grande es tu educación financiera: el dinero no resuelve problemas y quienes tengan esta mentalidad a largo plazo perderán . Por ello lo más importante es la inteligencia financiera y aprender sobre contabilidad, inversión, mercados, leyes, ofertas, mercadotecnia, liderazgo, escritura, entre otras cosas.

. Por ello lo más importante es la inteligencia financiera y aprender sobre contabilidad, inversión, mercados, leyes, ofertas, mercadotecnia, liderazgo, escritura, entre otras cosas. Aprender la diferencia entre un activo y un pasivo : un pasivo es quitar dinero del bolsillo (los individuos que pagan impuestos) y un activo es poner dinero en el bolsillo (los ricos que tienen empresas, acciones e inversiones). Es importante generar activos y esto se logra con la educación financiera.

: un pasivo es quitar dinero del bolsillo (los individuos que pagan impuestos) y un activo es poner dinero en el bolsillo (los ricos que tienen empresas, acciones e inversiones). Es importante generar activos y esto se logra con la educación financiera. Reducir los pasivos : hay que reducir al máximo los gastos innecesarios.

: hay que reducir al máximo los gastos innecesarios. Crear un negocio: por lo general los individuos trabajan para otros y esto hace que no se generen activos, “no es tu negocio, es tu trabajo” . Hay que analizar el negocio e invertir en lo que más apasiona siempre y cuando sea rentable.

. Hay que analizar el negocio e invertir en lo que más apasiona siempre y cuando sea rentable. Hay que aceptar que se perderá dinero : todas las personas ricas han perdido dinero en algún momento de su vida y esto no debe ser un miedo. Solo hay que aprender del fracaso lo que puede ser algo inspirador y no es una derrota.

: todas las personas ricas han perdido dinero en algún momento de su vida y esto no debe ser un miedo. Solo hay que aprender del fracaso lo que puede ser algo inspirador y no es una derrota.

¿Cuál de estos consejos que hay en Padre Rico, Padre Pobre te parece el más útil?