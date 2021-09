Los tres libros indispensables para crear una empresa “unicornio”

Cada vez se escucha más el término de “Unicornio” para ciertas empresas. Esta denominación es muy curiosa, ya que el sobrenombre hace alusión a compañías que parecen venir de otro planeta. Su principal cualidad es que están valuadas en millones de dólares desde que son lanzadas al mercado hasta su primer año, o llegan a ese monto sin haber sido ofrecidas en el mercado de valores. Además tiene el atributo que hasta el momento que son denominadas de esta manera, consiguen ese éxito sin financiamiento a través de grandes inversores.

Estas empresas son el ejemplo de muchos jóvenes que desean emprender. Una de las cualidades que comparten estos creadores y desarrolladores de las marcas es que tienen un espíritu emprendedor que parece que nada los frena. También que ellos supieron aprovechar las tecnologías a su favor y cada oportunidad que vieron necesaria en estos tiempos en donde todo se mueve a alta velocidad, para ofrecer sus productos o servicios tan innovadores.

Por esta razón, la Universidad de Wharton, una de las instituciones más prestigiosas a nivel mundial, consultó con sus profesores cuáles son los libros indispensables que le recomendaría a sus estudiantes. Llegaron a la conclusión de tres textos fundamentales para entender la gestión empresarial de estos tiempos, que ayudarán al futuro emprendedor una visión global de los negocios. Con el fin de desmitificar a estos grandes líderes, y demostrar que son personas no son gurúes, los autores enseñan cómo estos empresarios hicieron para alcanzar el éxito a raíz de acciones y metodologías concretas.

“La Sombra del Unicornio” (The Unicorn´s Shadow), de Ethan Mollick



Este libro describe con fundamentos científicos las realidades que viven los emprendedores de exitosas Start Up´s. Elimina mitos alrededor de ellos, y baja a tierra con los procedimientos que hicieron los fundadores de tales empresas para ser tan grandes y reconocidas. Estas empresas determinadas Unicornio, son cada vez más llamativas, porque lograron aprovechar las nuevas tecnologías y diferentes herramientas de este mundo tan dinámico como lo es el siglo XXI para lograr disparar su emprendimiento.

Mollick, el escritor del libro, cree y fundamenta que el espíritu emprendedor es fundamental y tan importante como lo que brinda la empresa en sí.

“Dominar el Riesgo y la Catástrofe: Cómo las Compañías Lidian con la Disrupción” (Mastering Catastrophic Risk: How Companies Are Coping with Disruption), de Howard Kunreuther y Michael Useem



Este libro analiza con una profunda mirada cómo los líderes de las empresas exitosas responden ante crisis y amenazas que atentan contra sus negocios. Estos problemas pueden llegar por los avances tecnológicos que conlleva un gran ritmo de cambio, que no muchas compañías poseen la estructura y capacidad para enfrentarla. Este libro, presenta los conocimientos en el cual estas empresas pudieron atravesar exitosamente los riesgos.

“El Poder de las Pequeñas Ideas”, de David Robertson



Robertson plantea una nueva forma de encarar una empresa que no es ni sostenida, ni disruptiva, sino que si se lleva bien a cabo tendrá una alta recompensa para todos los directivos. Se propone incorporar una familia de innovaciones que acompañen al producto o servicio para potenciarlo, hacerlo más atractivo y competitivo. Y el autor narra cómo poder ejecutar exitosamente este tipo de estrategias para liderar el mercado, como lo hicieron LEGO, Gatorade, Disney, entre otras.