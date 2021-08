Diez consejos para ordenar tu emprendimiento

Cada vez son más las personas que se animan a emprender, e iniciar su negocio en la Argentina, y el mundo. No es un camino sencillo, ya que muchas personas se lanzan a caminar este trayecto sin un plan, o un conocimiento específico, a lo que les será más difícil mantenerse en el tiempo. Actualmente casi el 70% de los emprendedores no logran cumplir más de tres años de pie por diversas razones. Algunas de las causas que genera la disolución de un proyecto pueden ser la falta de motivación, problemas económicos, o la desorganización. Este último muchas veces hace que desemboque en lo demás.

La llegada de internet, ayudó a que los negocios puedan digitalizarse y hacerlo más accesible para uno. El e-commerce permite que uno no tenga que invertir tanto dinero antes de comenzar el emprendimiento, ya que no paga tantos gastos fijos, como puede ser el alquiler. Para poder combatir el mayor problema que tienen las pymes, que es la falta de organización, Jeremías Amaro, asesor de pymes, nos recomienda diez tips para hacer crecer el negocio y no morir en el intento.