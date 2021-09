Sin barbijo al aire libre: cómo impacta esta medida, según los especialistas

Los cubrebocas o barbijos se han convertido en parte de la vida cotidiana y han sido uno de los elementos universales a la hora de evitar contagios de coronavirus, en todo el mundo se usa como barrera para frenar la propagación del virus. En Argentina, desde el 1 de octubre ya no será obligatorio el uso de los mismos cuando la persona se encuentre al aire libre donde no hayan aglomeraciones. Esta flexibilización sumó expertos a favor y otros en contra.

Ayer la ministra de Salud, Carla Vizzotti junto al jefe de gabinete, Juan Manzur, anunciaron la flexibilización de un gran número de restricciones que existían por la pandemia de covid-19. La modificación que más resonó en muchos argentinos es que ya no será obligatorio el uso de barbijo en espacios al aire libre.

Desde el 1 de octubre no será obligatorio el uso del barbijo al aire libre. Foto: Alf Ponce

A partir de este anuncio, fueron muchos los expertos que advirtieron por un impacto negativo de las flexibilizaciones, a la que varios consideran apresuradas. Pero puntualmente hacen foco en la posibilidad de no usar barbijo en ciertos lugares. Las función de las mascarillas es reducir las emisiones de aerosoles con coronavirus, lo cual resulta especialmente relevante si una persona con covid-19 y sin conocimiento de ello se encuentra circulando por la vía publica.

Elena Obieta, médica infectóloga e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), en diálogo con MDZ Radio explicó que estas medidas con moderación y recaudos pueden ser totalmente positivas, sin eso pueden ocasionar graves problemas en la salud pública. Además, la infectóloga expresó: "Debemos seguir manteniendo este descenso, pero si tiramos el barbijo vamos a tener una tercera ola, sin dudas".

El doctor Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, fue uno de los expertos que mostró dudas respecto a los anuncios del gobierno. “No hay pos pandemia. Estamos en pandemia. Las medidas deben ser de aperturas, como la escolar, la de aeropuertos bajo controles adecuados, etc. Pero el hecho de liberar barbijos se puede analizar un poco más sostenido. Y eso tiene que ver con la situación epidemiológica. Faltan vacunar 2,5 millones de personas con dos dosis para alcanzar el 50% con esquema completo. Otros países en el mundo ya transitaron estas medidas y han debido volver a implementar restricciones", expresó.

Debbag enumera los países que pese a tener a más del 50% de su población vacunada han mostrado picos de contagios por la variante Delta. "Este mes en Inglaterra, con el 53% de la población vacunada completamente tuvo un pico de la variante Delta. Israel, con el 60% de vacunados con dos dosis, el 3 de septiembre hizo pico de Delta. Lo mismo pasó en Estados Unidos este mes. Esa es la experiencia mundial y debemos aprender de ella”. Y agregó: “Las libertades deben ser dadas en pandemia bajo protocolos de seguridad”.

Linsey Marr, experta en la transmisión aérea de virus en Virginia Tech, expresó que “si estás vacunado y no estás en una categoría vulnerable, probablemente esté bien no usar una mascarilla al aire libre”. Mientras que para las personas no vacunadas, la experta recomienda máscaras en situaciones en las que las personas están agrupadas muy juntas, como en un bar, una multitud o una fila. “Si no estás vacunado y te cruzas constantemente con personas lo suficientemente cerca como para poder extender la mano y tocarlas, entonces debes usar una mascarilla”.