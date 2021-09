Infectóloga alerta por las flexibilizaciones y pide extremar cuidados

Elena Obieta es médica infectóloga e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) habló sobre la flexibilización de las restricciones sanitarias que anunció recientemente el Gobierno macional. Celebró en parte la decisión pero detalló las precauciones necesarias para que una tercera no azote al país.

El uso de barbijo no será obligatorio al aire libre, se habilitan las discotecas con aforo del 50% y extranjeros pueden ingresar sin cumplir aislamiento desde el 1 de octubre. Son algunos de los anuncios que la ministra de Salud, Carla Vizzotti hizo esta mañana junto con el flamante ministro de Gabinete, Juan Manzur.

Para Obieta esto es "súper alentador" y celebró también que el país tenga, en forma sostenida, "un mejor panorama desde lo epidemiológico". De todos modos, alertó que, por ejemplo, "aún adolescentes no están vacunados en forma completa y ya estamos pensando en viajes de egresados".

La infectóloga dijo que el país no está exento de una tercera ola.

Para la infectóloga, estas medidas con moderación y recaudos pueden ser totalmente positivas, sin eso pueden ocasionar graves problemas en la salud pública. Dijo que "debemos seguir manteniendo este descenso, pero si tiramos el barbijo vamos a tener una tercera ola, sin dudas".

Dio un ejemplo justamente sobre la eliminación del uso del barbijo en la vía pública. Como todo, es relativo, "si salgo a pasear al perro y no hay nadie, está bien no llevarlo. Pero si me cruzo con la vecina y quedamos paradas 15 minutos charlando, sigue siendo un riesgo", alertó.

Sobre el turismo también se mostró cauta en dar una opinión tajante. "No es es lo mismo un turista que venga de una región sin casos, que -por ejemplo- de Colombia, donde hay circulación de cepa mu. Para esto, la región de donde provenga es importante. Pero si se le exigen un PCR negativo de menos de 48 hs las posibilidades van bajando", concluyó Obieta.