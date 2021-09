Leonard Cohen, un artista todoterreno

La mejor manera de conocer a Leonard Cohen es de a dos partes. Por un lado en una selección musical que te armaré al final del artículo. Y otra es a través de dos documentales. El primero es más musical y se llama I´m your man, donde varios artistas de la misma onda crooner, (The Edge y Bono, Jarvis Cocker, Rufus Wainwright y Nick Cave, entre otros) le rinden homenaje con temas en vivo y donde intercaladamente vamos viendo partes de su historia contadas por él mismo.

Leyenda

El segundo documental está en Netflix, se llama Words Of Love y se trata de la historia de Leonard con Marianne, su principal musa inspiradora de canciones. Una historia de amor y desamor, situado en los años sesenta, en una isla de Grecia llamada Hydra. Está bueno para conocer como arrancó Leonard y cómo se vivía en esos años, además de mostrarte su carrera a través de los años hasta la muerte de Marianne.

El documental Words of Love cuenta la historia de Leonard Cohen y Marianne, su musa inspiradora.

Personalmente lo primero que me llamó la atención de Leonard fue el sonido de su voz y su manera de cantar media recitada. Lo escuché en los 90 ya él era grande, con su tema ¨I´m your man¨. Lo segundo que me llamó su atención también fue su voz, pero de su primera etapa, cuando descubrí sus primeros discos de los sesenta. Una voz nada que ver a la primera, dos personas diferentes. Lo mismo me pasó con su imagen, irreconocible su look de grande a la de él de joven. O sea que lo conocí en rewind, primero de grande y luego fui descubriendo todo lo que ya había hecho.

Su voz de su última etapa sin duda es su sello personal: no conozco a otro cantante con una voz tan ronca, cavernosa, personal, enigmática y sentimental, como la de este este señor de sombrero de ala ancha y traje. En su segunda etapa siempre lo vas a ver vestido igual, nunca una remera o jeans. Una vez explicó sencillamente que la primera vez que se probó un traje y vio lo cómodo que era, nunca se lo quiso sacar. Igual que les pasó a varios cuando se probaron una buena joggineta o unas crocks por primera vez.

"No conozco a otro cantante con una voz tan ronca, cavernosa, personal, enigmática y sentimental, como la de este este señor de sombrero de ala ancha y traje"

Cada canción de Leonard es una historia que se nota que está pensada como un cuento o a una poesía. Los personajes y las frases, muchas veces reales y otras no tanto, son su pase directo a su fama de poeta.

Si la música te suena un poco bajón (y puede serlo a veces), quizás se deba a una personalidad un poco depresiva que a lo largo de su vida logró disimular con todo tipo de alcohol, drogas y mujeres que siempre lo rodearon. Finalmente de grande curó esa tristeza a través de la filosofía Zen. Conoció a su gurú y amigo Roshi que le dio paz y lo animó a retirarse seis años a un monasterio de California bajo el nombre de Jikan, que significa ¨Silencio¨.

Leonard Cohen curó su tristeza a través de la filosofía Zen

Un día le volvió a agarrar un ataque de pánico y ansiedad y se voló a la India en busca de un nuevo maestro. Se quedó un año y al volver declaró que finalmente la tristeza había desaparecido de su vida. Volvió a las pistas con setenta y pico de años y dos discazos. En el medio lo estafaron en la industria y su cuenta quedó en cero, igual que la nuestra a fin de mes. Sin un centavo, no le quedó otra que salir de gira a tocar para recuperar lo perdido y arrancó a los 75 años una serie de giras por todo el mundo, siendo consciente de la cantidad de fans que tenía por todos los continentes. Varios de esos conciertos están en Spotify y también son muy recomendables de disfrutar ya que hace un repertorio mezclado de sus temas. De esas dos voces tan diferentes que te contaba. Esas voces que vivieron todas.

El rey del traje murió hace cinco años a los 82 años, con un gran disco llamado You want it darker que es bastante premonitorio (en una frase declara sin miedos ¨Ya estoy preparado, mi Señor¨).

Canciones tiene miles y hay que ir de a poco. Por eso se me ocurrió dejarte un tema para cada día de la semana a partir de hoy. Para que vivas una semana Cohen y después, ojalá que la sigas por tu cuenta, disfrutando y descubriendo a este gran poeta canadiense que quiso ser escritor y no le fue bien. Y terminó cantando y pegándola en la música. Un perdedor hermoso como se apodaría él mismo. Leonard Cohen quiso ser escritor y no le fue bien.

Jueves de Tower of Song: Es una canción de un laburante, en este caso de alguien que vive a través de las canciones y la poesía, arriba en la torre de la canción. El tema arranca hablando de sus amigos que se fueron, de que su pelo se volvió gris, de la nostalgia de aquellos años que pasaron y de que hay que pagar las cuentas. Agradece a su voz que le dio de comer toda la vida y ya arranca hablar metafóricamente de la vejez que se viene y de la lenta muerte. Hay dos versiones que bien valen la pena: la original y la que canta ya más viejo en el documental acompañado por los acordes de The Edge y los coros de Bono, ambos concentrados y con cara de no poder creer estar cantando con uno de sus máximos ídolos.

Viernes de Chelsea Hotel #2: una canción que habla acerca de una noche de amor que tuvo sin buscar con Janis Joplin en el famoso Chelsea hotel, un lugar donde #PasaronCosas: Sid Vicius de los Sex Pistols mató a puñaladas a su novia Nancy, se escribió el libro de 2001 odisea en el espacio y parte del delirio de Almuerzo desnudo el famoso libro de William Borroughs. El hotel fue famoso por alojar a cientos de iconos de diferentes épocas, desde Dylan a Marilyn Monroe o Madonna, Andy Warhol, Mark Twain, Jack Kerouac y un interminable etcétera. En este caso la canción cuenta una historia más del hotel: una noche durante los años 60 donde Leonard Cohen conoce al azar a Janis en el ascensor del hotel. Ella iba a salir con el músico country Kris Kristofferson pero se quedó con él (¨Ella estaba buscando a un tal músico Kriss y yo estaba buscando a Brigitte Bardot. Los dos caímos en los brazos del otro tas un proceso de eliminación¨). Fue un clásico touch and go y la letra se escribió poco tiempo después de la muerte de Joplin y su letra es como una anotación de diario (¨Te recuerdo claramente en Hotel Chelsea, hablabas tan segura y tan dulcemente, mamándomela sobre una cama deshecha, mientras en la calle te esperaba la limosina¨).

Sábado de Everybody Knows: es sábado y este temazo es lo más parecido a un tema boliche que hizo Cohen. Un tema que debe haber sonado en más de alguna película, serie o publicidad ya que se te pega desde el minuto cero. Una canción ideal para salir un sábado a la noche a caminar sin saber a donde ir, bien pandémica. O canción de ruta nocturna, oscurísima pero pegadiza. La letra va para todos los frentes, y en muchas te deja pensando a qué se referirá (Ejemplos: Todo el mundo sabe que los dados están tirados, todo el mundo sabe que el capitán murió, todo el mundo sabe que el trato está podrido).

Domingo de Hallelujah, el tema más de misa de Leonard, aunque la letra no hable tanto de Dios. Lo compuso en los ochenta y como una secta de fans, se fueron haciendo miles de versiones, desde Bon Jovi a Jeff Buckley, de Rata Blanca a nuestra Soledad Pastorutti. Hasta hay playlists en Spotify de covers de este tema. Quizás la más conocida y la más linda, es la versión de su discípulo Rufus para la película Shreck. Una canción que cualquiera que sueña con tocar bien el piano, le gustaría interpretar. La joyita más reconocida de este artista.

Lunes de So Long Marianne: Un tema bien lunes que está en su primer disco, un estreno que se dice que casi fue obligado a hacerlo (un productor que lo había escuchado en algún bar se lo llevó al estudio convenciéndole de que grabara este debut). La canción es la de la chica Marianne del documental, una triste despedida en su séptimo año de la pareja, la famosa comezón de los siete años. Un amor que le dejó de saldo dos novelas, un libro de poemas y sus primeras canciones, ya que ella vivió la transición de Leonard de poeta a músico. Ah, el año que murió Marianne, Cohen le escribió una carta de despedida que la podés googlear, diciéndole que muy pronto la acompañaría. Y así fue ya que murieron con meses de diferencia. Leonard y Marianne

Martes de Don´t home with your Hard On: Muchos músicos tuvieron su experiencia traumática con el famoso Phil Spector, desde los Ramones a Lennon. Phil era un obsesivo del sonido, un productor super famoso del sonido perfecto del pop de los 60 y a medida que se volvía viejo se volvía cada día más loco y obsesivo del muro de sonido, que consiste en grabar múltiples pistas de acompañamiento, que luego se superponen hasta crear un sonido único y bien compacto. Le funcionó bien en los 60 y luego varios lo padecieron con discos que en su momento no fueron lo que se esperaban, pero a la larga se convirtieron en clásicos. Este es el caso del disco de Death of a Ladie´s Men, que a Leonard nunca le gustó (no siente que es su onda) y hoy es un clásico y hasta fue influencia de muchísimos artistas punks. El disco se grabó caóticamente justo en el año que arrancaba el punk, y según los testigos Phil amenazaba a un tímido Cohen constantemente, durante altas horas de la madrugada rodeado de pistolas, en especial con este tema que dicen que lo terminó después de amenazas, pistola en el cuello de Leonard y muchos José Cuervos a las 4 am.

Miércoles de Famous Blue Raincoat: Para un miércoles donde necesites bajar mil cambios y por la noche ponerte unos auriculares pensando en algún amor perdido. Si vas a la letra se pone turbia ya que habla de un triángulo entre una novia llamada Jane y un amigo a quien Leonard lo identifica como a mi hermano y a mi asesino. Más claro sería decir que es de un amigo que lo icardeó con su novia. La canción ya es de la década 70, donde aún no tenía la voz ronca y pertenece a un disco que a muchos músicos les cambió la vida (Songs of Love and Hate). Además de todo lo bueno que tiene la canción tiene un gran título (El famoso impermeable azul, que el mismo Leonard dice que es uno que compró de joven en Londres)

De bonus te meto Thanks for the dance, que es la despedida en tierra antes de su partida final.

Estos siete imprescindibles te los guardé en esta playlist.

Reconocido por el Premio Principe de Asturias de las Letras en 2011 y varias veces nominado al premio Nobel, falta que lo reconozcas vos y lo pongas en tu altar de músicos a seguir. Son pocos los fieles pero como muchos dicen, en este caso, menos es más. Leonard Cohen recibió el Premio Principe de Asturias de las Letras en 2011.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"