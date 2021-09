Bronca y angustia: dos meses varada y no la dejaron votar

Gabriela es una argentina que viajó a Colombia, en julio, por la muerte de su suegra, junto a su pareja y su hija de menos de dos años. Su vuelo de regreso fue cancelado y ya no hay plazas para septiembre. Al hecho de no poder volver, se suma la bronca porque ayer no pudo ejercer su derecho al voto.