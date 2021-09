Malestar entre los votantes por las demoras y las largas filas en las escuelas

Todos los años los problemas por falta de organización en las escuelas opacan las elecciones y generan malestar entre los electores. Las demoras en las votaciones y las largas filas son escenas que se repiten en cada rincón del país, ahora se suma la distancia social y otras medidas destinadas a evitar aglomeraciones en los establecimientos habilitados.

Aquellos que se encontraron con estas postales no tardaron en compartir su descontento en las redes sociales. Las filas en algunos casos son de casi una cuadra y la distancia social de 2 metros en la mayoría de las escuelas se olvida por la ansiedad que genera la espera.

Lo mismo sucede en todas las escuelas del país es el caso de este establecimiento del barrio de Palermo en Buenos Aires. Hasta este momento votó el 20% del electorado de la provincia de Buenos Aires, a esta misma hora en 2019 lo había hecho el 31,4%. En el resto de los distritos se percibe algo similar.

La ansiedad va en aumento y hasta genera violencia entre los votantes. Fue el caso de la escuela EP Nº 16 de Villa Ballester, San Martín, en la cual hubo descontrol y golpes de puño.

Descontrol y trompadas en la escuela EP Número 16 en Villa Ballester, San Martín. Obligan a los adultos mayores a hacer la cola. @mdzol #Elecciones2021 — Beto Valdez (@betovaldez) September 12, 2021

En Mendoza las filas también forman parte de la postal electoral. En la escuela Rainbow, calle Lencinas de Godoy Cruz, los votantes esperan en la puerta del establecimiento para poder ingresar.

El malestar se deja ver y los votantes se expresan. Una mujer que se encontraba en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Broquen de Spangenbergen de Recoleta, en una fila de dos cuadras directamente decidió retirarse y no votar. "Hay dos colas de cuadra y no me parece que esté bien. No voy a hacer dos horas de cola".

En Mendoza, un hombre increpó a Alfredo Cornejo por las demoras, minutos después de que terminara de votar. El exgobernador y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, salió cerca de las 11 de la escuela Julio Lemos, en Villa Hipódromo, departamento de Godoy Cruz de Mendoza, para emitir su voto.

"¿Qué pasa que esta fila no se mueve, hace media hora que estamos quietos. ¡Es una vergüenza!", expresó el hombre. Alfredo Cornejo le respondió que era la delegada de la escuela la que debía resolver el inconveniente.