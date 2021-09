De qué manera votan los presos en las elecciones

Con una boleta única, los presos votarán el domingo 12 de septiembre por las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esta metodología es la misma que se aplica con el voto para los extranjeros, donde en hay una lista con todos los candidatos y ellos deberán marcar a quien desean votar.

No todos los detenidos están habilitados para elegir a sus candidatos legislativos, sólo pueden participar quienes no tienen una condena firme. Independientemente de dónde están encarcelados, cada uno debe votar según el domicilio que le corresponda. Por lo que si un formoseño está detenido en un penal bonaerense, deberá escoger la lista de su localidad. No siempre los detenidos tuvieron este derecho, sino que desde el año 2007 pudieron hacerlo con las normas vigentes que siguen en pie hasta hoy en día.

En cada penal, hay escuelas primarias y secundarias, y allí se realiza la elección. Asisten a las aulas de las escuelas que funcionan como cuarto oscuro, a lo que entran a solas, sin compañía de seguridad penitenciaria. El horario arranca a las ocho de la mañana y termina a las seis de la tarde, y asisten fiscales y presidentes de mesa. Antes de entrar al cuarto, deben presentar el DNI en mano, para concretar que realmente son ellos los que emiten el voto. Este documento, junto a los demás están guardados en el “Registro de Interno” que solo tienen acceso en el caso de las elecciones. Es un requisito fundamental tenerlo, debido a que si no lo poseen no están permitidos. Existen dentro de los penales planes de documentación para quienes no hayan ingresado con un DNI, lo puedan tramitar.

Con protocolos, se votará de igual manera que en todo el país.

“Es un día normal dentro del pabellón, la verdad que es bastante tranquilo todo y no se modifica en lo absoluto. La gente no tiende a alborotarse. Nosotros nos manejamos con los horarios que no determina la gestión de la unidad, porque también entra en juego los cierres del pabellón como siempre. Normalmente votamos entre las ocho de la mañana hasta el mediodía”, asegura Rafael una fuente penitenciaria en un diálogo con MDZ.

Por otro lado, en el marco de las campañas electorales ningún candidato visitó los penales, para dar algún discurso o hablar con los presos, o trabajadores del lugar “No hay propagandas políticas, ni charlas de las campañas en los penales. Nosotros siempre nos informamos por la televisión o la radio, aunque este tiempo el servicio penitenciario bonaerense permitió el uso de la telefonía celular, leemos sitios webs o redes sociales”, explica Rafael.