Video viral: el novio da positivo de covid-19 y deciden celebrar la boda sin él

La mayoría de las parejas que habían programado sus bodas en 2020 o 2021 tuvieron que cancelarlas, posponerlas o adaptarlas a la nueva realidad debido al covid-19. Es el caso de esta pareja de Indonesia, cuya boda se viralizó en un video de TikTok.

La unión en matrimonio de esta pareja seguro no fue como la habían soñado, la novia se encontraba junto a los invitados en un salón decorado para la ocasión, sin embargo el novio no esta allí. Días antes de su boda el joven dio positivo para covid-19, pero eso no impidió que los enamorados dieran el sí, organizaron todo de manera que el paciente estuviera presente de manera virtual.

El video fue compartido por la cuenta de TikTok sobre maquillaje @intandiahkurniasari, son dos clips los que muestran a la novia vestida y maquillada especialmente para su boda y al lado de ella una pantalla led donde se veía la imagen del novio, quien estaba conectado desde el lugar donde cumple el aislamiento por coronavirus.

Es que al parecer el amor no conoce límites, la prometida se ve como presume su anillo de casamiento y como sellan su unión en un beso, simulado, pero no por eso menos emotivo.

El video se viralizó y tuvo más de 4 millones de reproducciones.

"Rezad por mi y por mi esposa, amigos, rezad para que me recupere y pueda volver a ver a mi mujer", escribió el novio en los comentarios de la publicación.