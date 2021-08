¿Cuál es la riqueza del tercer país más pobre del mundo?

Luego de casi tres intensos meses ha llegado la hora de contar un poco todo lo vivido en estas tierras remotas de lo más profundo del África oriental. Me presento soy Nahuel Miranda Leguizamon, actualmente Misionero en Malawi, el tercer país más pobre del mundo. Pobre económicamente hablando, pero rico en cultura, en valores y en diversidad.

Antes de venir me dedicaba a la educación musical del canto lírico y coral, como director de distintos elencos y profesor de diferentes cátedras o cantando para diversos teatros de Argentina como contratenor. Además de mi faceta musical soy enfermero clínico. Al congelarse todo en 2020 por los protocolos covidianos y no poder trabajar desde lo musical regresé al ruedo como enfermero ad honorem a dar una mano al sistema sanitario de mi provincia, Córdoba.

Luego de intensos meses de trabajo y viendo lo útil de mi trabajo el cual no tenía días de descanso ni horarios fijos ni mucho tiempo para dormir y hacer otras actividades, me di cuenta que lo que realmente me motivaba era ayudar desinteresadamente al otro y dentro mío como católico prácticamente surgió una chispa de duda de si el sentido de mi vida no estaría en ayudar a los demás... Pero no sólo unas horas a la semana sino con toda mi vida y todas mis fuerzas.. Ahí fue cuando, entre tantas idas y vueltas, y luego de hablarlo y pensarlo más de un año con el superior de mi actual comunidad lo dejé todo y dije sí a eso que alguna vez fue una duda. Ahora me doy cuenta que no perdí nada, sino que lo gané todo.

Algunas peculiaridades de Malawi, el tercer país más pobre del mundo

Malawi es un país muy pequeño, tan pequeño que podría ser grande como una de las provincias más pequeñas del norte de Argentina. Pero en este pequeño fragmento del mundo ha pasado mucha historia. Un país que alguna vez fue una colonia inglesa y que logró independizarse, resurgir y llegar a ser una nación en vía de desarrollo. Una nación que tiene un sistema de gobierno democrático pero a su vez un sistema de gobierno paralelo de líderes locales pertenecientes a diferentes tribus originarias que se suceden por línea de sangre, antes de que fuera una nación Malawi ya tenía líderes propios, pequeños reinados y principados que todavía hoy perduran.

El idioma oficial es el inglés pero la lengua de la concordia nacional es el Chichewa, lengua que se enseña en el sistema educativo conjunto con el inglés. Pero en Malawi no se habla solo dos lenguas, hay más de 24 lenguas diferentes que provienen del Bantú. Cada tribu tiene su lengua propia.

La misión católica de la Orden San Elías conjunto con el Omnes Gentes Project tiene presencia en el norte del país, en la diócesis católica de Karonga. Al norte de Karonga nos encontramos nosotros los misioneros en una área rural de negocios llamada Chisenga que pertenece al distrito de Chitipa. Actualmente estamos en la antigua Sub Station llamada Santa Clara actualmente con nuestra llegada y el desarrollo de la región por nuestra presencia misionera somos Sub parroquia " San Elías" en honor a nuestro Patrono el Obispo del lugar Mons. Martín obispo Mtumbuka la bautizó así.

Las lenguas locales es el Chitumbuka y el Chinikka. Ya que en esta región en la antigüedad habitaban los Nikas una tribu nómade que vivía de la caza de grandes animales que habitaban esta región leones, leopardos, antílopes entre otros animales típicos del África. Cuando el gobierno decidió crear las reservas naturales y se llevaron la mayoría de los animales, los Nikas pasaron periodos de mucha hambre reduciendo su dieta a la alimentación de semillas procesadas, el maíz blanco molido (sima, comida típica) por ejemplo, ya que el arroz en esta tierras es difícil de plantar. Lo cual redujo drásticamente el número de Nikas. La lengua se transmite de forma oral.

El Chitumbuka es la lengua que se maneja más para las relaciones formales y comerciales y este sí tiene una gramática gracias al trabajo lingüístico e investigativo de los antiguos misioneros Canadienses que evangelizaron parte de estas tierras por primera vez. Como siempre, se puede observar en la historia la presencia de los misioneros católicos ayudó a desarrollar y estructurar a muchas comunidades en diferentes aspectos aquí fueron los Padres Blancos o misioneros del África, una congregación de sacerdotes misioneros católicos que ayudaron al desarrollo de esta región.

Conociendo el trabajo que hace casi un siglo hicieron estos heroicos sacerdotes, hoy nosotros estamos aquí para llevar la buena nueva a muchas tierras que todavía no conocen el nombre de Cristo y ayudar a estos hermanos en todo lo que más podamos con la más heroica parresía, con valentía; ya que ese es nuestro carisma, anunciar el Evangelio de Cristo cueste lo que cueste aún al precio de nuestras vidas.