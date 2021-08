Video: el profesor que estalla de furia contra los políticos frente a sus alumnos

Durante el transcurso de este viernes se viralizó un video que muestra a un profesor gritando frente a sus alumnos del colegio, mientras se queja del accionar de los políticos argentinos.

Precisamente, el protagonista del video es profesor de Formación Ética y Ciudadana en el Colegio San José de los Hermanos Maristas, de Mendoza. Allí, el docente explota de furia frente a sus alumnos de quinto año, debido a que en el proyector del salón se mostraban imágenes de Carlos Saúl Menem y Marcelo Tinelli.

"No puedo dar clases con estos hijos de p.... acá. O me lo sacan o me lo sacan, chau chicos, me voy a mi casa", dijo apenas vio al expresidente de la Nación y al conductor televisivo.

En su estado de frenesí total, continuó su discurso y dijo: "No me banco a esta mier... Este (señalando a Menem) es responsable de lo de Río III, se van a enterar quién es. La explosión de Río III es responsabilidad de Menem".

"No es joda, carajo. Me duele mi patria, ¿quieren que se los diga así? Hay gente que se caga en la patria. ¡Yo no! Me enseñaron a respetarla. Me voy a morir respetando mi patria. Vayan a Río III. Emir Yoma, cuñado de este cul... Emir Yoma, hermano de Zulema Menem. ¿Quieren que les cuente todo? Hizo estallar el polvorín de Río III, hablen con un militar. Ni se les ocurra ir a Río III, Córdoba y hablar de Carlos Menem", expresó.

En tanto a Marcelo Tinelli, el profesor también descargó toda su artillería al hablar de su persona. "Y el otro es un atorrante (Tinelli) que sigue mostrando culitos, provocando y faltándole el respeto a la mujer argentina. ¿Quieren saber quién es Tinelli? Se burló del presidente De la Rúa en su programa. Nuestro presidente".