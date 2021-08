Un infectólogo despejó las dudas sobre la combinación de vacunas

El jefe del Servicio de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz de Buenos Aires y asesor del Gobierno nacional, Tomas Orduna, consideró que la combinación de vacunas contra el coronavirus constituye una herramienta "totalmente eficaz".



"Es muy importante el anuncio que fue producto de la investigación de nuestro país. La combinación es segura y eficaz. A quienes aún tienen dudas, tenemos que decir que se vacunen porque es totalmente eficaz el combinar vacunas", dijo hoy el especialista.



Ayer, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que la Argentina está "en condiciones de avanzar en las 24 jurisdicciones para intercambiar diferentes vacunas, empezando con Sputnik V con Moderna y AstraZeneca", para completar el esquema de inmunización de quienes aún no hayan recibido la segunda dosis.

Carla Vizzotti anunció que comenzarán a combinar vacunas.

En tanto, el jefe del Servicio de Medicina Tropical indicó que "quien se han vacunado con la vacuna de AstraZeneca podrán combinarla sin inconvenientes con la vacuna de Moderna".



"Esto no es un kiosco que uno puede elegir cuál ponerse. Cuando me llega el turno y voy al vacunatorio, está la posibilidad de que me pueden dar la vacuna de Moderna o AstraZeneca", explicó.



A la vez, resaltó que se debe "alentar a la vacunación, sobre todo ante las nuevas variantes" y sostuvo que, "entre una vacuna y ninguna, es peor ninguna".