Repartidores protestaron en la puerta de un restaurante por agresiones xenófobas

En su denuncia pública, que fue difundida por el portal Es Re Viral, Ángel Osuna, repartidor de Pedidos Ya, cuenta que los hechos ocurrieron cuando estaba retirando un pedido en La Paloraccia de Riobamba y Santa Fe (CABA).

En un vivo desde el Instagram @esreviral, Ángel conto que se encontraba dolorido por los golpes. “Estaba esperando un pedido en el restaurante. Se me acerca el encargado y me pide que corra la bici, que según él estaba obstruyendo el camino. Calmadamente la muevo a un lado y me siento a esperar el pedido. Se me vuelve a acercar y me dice 'P... de m... te dije que sacaras la bici'. Me dijo 'venezolano de mierda, volvete a tu país'. Eso me molesto porque se metió con mi nacionalidad. Hubo un forcejeo, nos empujamos y nos fuimos a los golpes. Me agarró uno de los mozos por detrás para que me golpeara el encargado. Un chico me ayudó a quitarme a la persona que tenía detrás", narra Ángel muy afligido.

"Llegan dos policías y le preguntan al encargado que estaba pasando. Él les ofrece un plato de comida para que no haya denuncias. Los policías dijeron que era mi culpa por ser extranjero. Me alteré, grité y cuando llegaron otros repartidores recién ahí tomaron la denuncia". Por el momento de crisis, cuenta que se le disparo la tención y se desmayó. "Vino la ambulancia y no me acuerdo de nada más”, cuenta Ángel, el repartidor de Pedidos Ya agredido.

También manifiesta haber tenido problemas para realizar una denuncia contra el local. “Al día siguiente fui a la comisaria y me dijeron que mi denuncia era irrelevante, que ese mismo día debían haberme detenido para que fiscalía pudiera haber hecho algo. Les recuerdo que estaba desmayado en una ambulancia. Luego de varias horas de discutir me tomaron la denuncia”, declara el repartidor.

El venezolano agrega que así como le sucedió a él le puede pasar a cualquiera. “A muchos les paso lo mismo, por ser venezolano y delivery tienen un prejuicio. Somos la basura del local, no nos toman en cuenta, nos gritas nos insultan y nadie hace nada. La ley argentina no nos ayudo en nada", asegura Ángel.

“Como delivery, particularmente me niego a retirar pedidos de "La Parolaccia" en Riobamba 1046 porque una vez me maltrataron y "les hice la cruz". No se dejen humillar por estos faltas de respeto”. Estos fueron algunos de los comentarios que se publicaron en las redes sociales en contra del restaurante.

Tras la protesta ejercida por los deliveries frente a La Parolaccia, el joven sufrió una nueva crisis de nervios y se desmayó, por lo que fue derivado al hospital Fernández donde está siendo atendido.

El encargado del restaurant se disculpó con los repartidores y aseguró que habían despedido al anterior encargado, acusado de golpear a Ángel. Hasta ahora, ninguna autoridad local, representantes de las asociaciones o partidos políticos venezolanos se han manifestado por lo ocurrido.